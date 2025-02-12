田中鬥莉王：沙特靠質素爆「旦」

約旦於今屆U20亞洲盃外圍賽分組賽排在卡塔爾U20之後，以次名資格進身決賽周。

個人認為，約旦U20的強項是能夠憑清脆利落的反擊攻勢爭取入球，但我同時相信他們的防守有時，會出現跑動不足的情況，當中包括前線球員向對方球員迫搶不夠。

艾法賀尼於對方禁區內及附近位置產生巨大威脅，3場外圍賽都分別有入球進帳，我預期他今仗將會再次成為球隊最危險的人物。

沙特阿拉伯U20於外圍賽取得3勝1和的好成績，不但一共攻入10球，更加沒有出現任何失球。

這個驕人的成績，代表了他們將會被視為今屆賽事的其中一支奪標大熱球隊，我預期他們每1場比賽，都會交出高強度的進攻表現。

前線方面，我相當期待看到夏積的表現。這名17歲球員不但經已代表過大國腳上陣1次，上季還代表伊蒂哈德出戰，並以16歲之齡成為了沙職史上最年輕的入球球員。另外，他更加於外圍賽一共攻入兩球。毫無疑問，他將會為隊友鋪橋搭路並試圖交出助攻，今屆賽事大家要好好留意這位好波之人的演出。

雖然約旦是一支實力不俗的球隊，但我認為雙方的質素、大賽成績及球員能力都有太大的差距，故我預計沙特阿拉伯今仗最終將可獲勝。