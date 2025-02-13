甲一名次賽　晉龍WTS對建龍飛馬爭尾胡

甲一男籃聯賽今晚（13日）上演名次賽最後一輪，由晉龍WTS大戰建龍飛馬，由於後者已經篤定降班，故今仗賽果不影響大局，且看哪隊能夠爭尾彩。（on.cc東網周四晚上7時30分直播、港台電視32周四晚上11時30分播映）

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升班球隊晉龍WTS打出驚喜，常規賽以2勝7負第9名完成，第7至10名次賽暫獲1勝1負。至於建龍飛馬初賽以1勝8負敬陪末席，名次賽先後以4分及2分之差不敵晉裕和崇德飛鷹，即使今場擊敗晉龍亦未能改變降班命運。

兩軍曾於常規賽相遇，晉龍WTS憑湯馬士（29分14籃板）、區浩軒（21分13籃板）和羅卓熙（11分11助攻）貢獻「雙雙」數據，以83：77收穫聯賽首勝。

晉龍WTS主教練黃志明表示：「打完第一埸名次賽（61：81不敵崇德飛鷹）之後， 過年前（1月17至19日） 我們到順德集訓，提升球員狀態。」陣容方面，他透露澳洲外援湯馬士不會上陣：「他將回澳洲養傷，備戰新一季NBL（澳洲國家籃球聯賽），今仗將會全華班應戰。」

建龍飛馬外援侯斯頓則仍在陣中，此子1月初對永倫一戰轟入63分打破甲一紀錄，惟名次賽無緣再演「得分秀」。上場建龍飛馬領先崇德飛鷹多達22分下，最終仍以84：86飲恨，錯失護級最後機會，今仗再對晉龍WTS，相信眾將亦希望以一場勝仗完成賽季。

甲一名次賽

晉龍WTS Vs 建龍飛馬

日期：2月13日（周四）

時間：晚上7時30分

地點：灣仔修頓場館

門票價格：正價60元、長者學生優惠40元