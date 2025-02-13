愛華頓98分鐘逼和利物浦　完場開片驚現4紅

周四(13日)凌晨英超「默西賽德郡打吡」火花四濺，榜首利物浦作客喺先落後下一度反勝，不過喺補時8分鐘被愛華頓逼和。真正「戲肉」喺完場後上演，愛華頓中場杜哥利喺客隊球迷區前慶祝，居迪斯鍾斯睇唔過眼衝去推人，引爆雙方球員大混戰，結果杜哥利、居迪斯鍾斯以及利物浦領隊施洛及助教都被紅牌驅逐。

近況回勇嘅愛華頓，11分鐘快開罰球由比圖比東卡先開紀錄，利物浦5分鐘後極速追平，穆罕默德沙拿右路傳中，阿歷斯麥亞里士打頭槌頂入。73分鐘利物浦領先，居迪斯鍾斯射門被撲出，個波落喺沙拿面前當然冇甩拖。愛華頓喺補時8分鐘戲劇性追平，推上前鋒嘅達高斯基近門窩利抽入，為愛華頓執番1分。

愛華頓絕地追平，杜哥利完場後走去客隊球迷區前慶祝，居迪斯鍾斯衝上去推開，兩隊球員一湧而上製造大混戰，兩位肇事者杜哥利同居迪斯鍾斯分別拎到第2張黃牌被逐。利物浦領隊施洛之後同球證奧利華「肉緊握手」後，又被出示紅牌驅逐，而利物浦助教侯索夫亦同樣拎到紅牌。

利物浦隊長華基爾雲迪積克賽後批評奧利華：「你哋睇到愛華頓點慶祝，佢哋有權咁做，杜哥利想挑釁利迷，鍾斯覺得唔妥就發生之後嘅事。我認為球證完全控制唔到比賽......兩隊都要去承受。」利物浦和波後，喺榜首仍領先次席阿仙奴7分，冠軍仍然穩陣。