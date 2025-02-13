【有片】握手都要食紅牌？奧利華又做主角

利物浦喺「默西賽德郡打吡」被愛華頓逼和，中場居迪斯鍾斯、領隊施洛同助教侯索夫都被趕出場，不過施洛嘅紅牌就令球迷搲晒頭，佢只係同球證奧利華握手後，突然就被趕出場。由於施洛被禁接受賽後訪問，令呢張紅牌更加撲朔迷離。

向來以冷靜見稱嘅施洛，喺達高斯基98分鐘為愛華頓追平後，情緒失控向住身邊嘅第4球證怒吼。據報施洛認為入球前有愛華頓球員推人在先，所以對判決非常不滿，同奧利華握手後被逐，可能係「講錯嘢」出事。另外，有指施洛喺握手嗰陣，疑似捉住奧利華隻手唔放開，重現當年杜曹同干迪「火爆握手」衝突，令奧利華覺得受冒犯而出紅牌。根據英超規定，領隊被逐被唔會接受賽後訪問，用意係保障領隊唔會因為「火遮眼」而亂講嘢，令球迷未能聽到施洛嘅版本。

無論係咩原因，奧利華又再成功搶Fo做主角，呢位著名球證早前錯誤趕阿仙奴小將利維斯史基利出場，賽後受到死亡恐嚇而警方保護。雖然足總事後證實錯判推翻紅牌，但奧利華未被處分，繼續獲派執法今場「默西賽德郡打吡」。奧利華過去曾獲邀去阿聯酋執法「搵外快」，吹1場比賽酬勞3,000鎊，係英超酬勞嘅2倍，仲包埋豪華頭等機票，而請佢去嘅人就係曼城老闆文梳亞，令球迷質疑當中有利益衝突。