馬會140周年慶祝活動　國際馬術盛典情人節華麗揭幕

首屆浪琴香港國際馬術盛典將於明天（14日）起一連三天在亞洲國際博覽館舉行，這項雲集世界頂級馬匹及騎手參與的國際馬術盛事，首次移師香港上演，將帶來超高水準馬術比賽及富有精彩娛樂表演的體驗。

馬會一直致力推動馬術運動發展，適逢馬會成立140週年，馬會亦全力支持這個首次在港舉行的馬術盛事。作為活動的創始合作夥伴之一，馬會憑藉其馬術籌辦工作的優勢及經驗，將為今次活動提供馬匹運輸、馬房管理、獸醫及生物安全等技術支援。約65匹參與盛典的良駒已於周一（10日）陸續從英國及比利時等地運抵香港，在馬會馬房助理的護送下、由香港國際機場經馬會運馬車前往亞博，為賽事作準備。

樂韻騎乘首次有退役馬參與

為期三天的盛典將包括多場馬術表演，當中香港賽馬會樂韻騎乘表演，由六匹參加「馬會退役賽駒駿展新生計劃」（RESTART）的退役馬匹參與，牠們將跟隨音樂在六分鐘內以不同步法和走位進行團體表演，是首次有退役馬匹以這個方式在港演出。其中負責策騎退役馬匹「銳闖」的馬會雙魚河馬術中心高級馬術策騎員葉子傑表示，他們約在半年前開始籌備今次表演，挑選適合表演的退役馬匹，並在兩個多月前開始訓練。

他表示，訓練期間會讓馬匹聆聽音樂，亦會播放人群聲浪，讓馬匹熟習觀眾的掌聲。「我們會讓參與馬匹互換位置，表演講求馬匹之間及與策騎員的合拍，講求團隊精神。」他又指，今次表演是一個機會讓退役馬匹展現牠們的第二職業，並期望透過活動讓更多市民認識馬術運動。

賴楨敏：向世界展示亞洲馬術

同時，馬會馬術隊成員林立信、賴楨敏和黎嘉怡將代表中國香港參加國際馬術盛典期間進行的五星級比賽，與其他來自世界各地的知名場地障礙賽騎手同場較競，爭逐高達650萬港元的賽事獎金。當中曾在亞運會奪得獎牌的賴楨敏對於再次參加五星級比賽感到興奮：「很高興能再代表中國香港及馬會參加這項國際賽事，希望能為觀眾帶來視覺觀賞的震撼，並向世界展示及推廣亞洲的馬術運動。」

另一邊廂，盛典現場亦設香港賽馬會Live Zone，入場人士可享受精彩的互動講座和訪談，進一步認識馬術運動。馬會馬術隊騎手蕭頴瑩和何苑欣亦將現身，分享她們在2023年舉辦的杭州亞運會，為中國香港贏得盛裝舞步團體賽銅牌的點滴。