香港隊　U22下月兩鬥緬甸　36人初選出爐

香港22歲以下男子足球代表隊為備戰9月舉行的2026亞洲足協U23亞洲盃外圍賽，3月會作客仰光出戰兩場國際友誼賽，分別在19日和22日兩度與緬甸交手，足總周四（13日）公布初選名單，吳宇曦及米高榜上有名。

是次初選名單共有36人，除了分別效力重慶銅梁龍及VfR Mannheim的吳宇曦和米高獲召，多名年輕球員包括周子謙、馬斐、何瀧浩、趙聡悟及李俊霆等亦成功入選。球隊將於3月17日出發赴仰光，19日和22日兩度與緬甸正面交鋒。

港隊U22初選名單如下：

門將：陳冠燊 (標準流浪)、鍾凱文 (東方)、顏翱天 (冠忠南區)、潘尚希 (理文)、龐焯熙 (北區)

後衞：林澔希、曾俊軒 (港會)、甘智健 (傑志)、龍梓軒、嚴啟倬 (九龍城)、周子謙 (理文)、黃靖然 (北區)、宋紘毅 (大埔)、杜俊暉、曾樂圖、曾以行

中場：李呈 (標準流浪)、馬希偉 (東方)、陳浩嘉、黃琛喆 (港會)、趙聡悟(冠忠南區)、何瀧浩 (九龍城)、鄧筵霑 (理文)、戴子軒 (北區)、徐朗(大埔) 、陳琨政

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、李俊霆、柏 拔 (東方)、陳傲軒、馬斐、楊焯鈞(傑志)、羅焯熙 (理文)、宏愷志、李樂謙 (大埔)、米高 (VfR Mannheim)