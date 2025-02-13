意甲雙雄1和1負　阿特蘭大被「屈」12碼

意甲球隊今屆歐聯表現麻麻，5支代表得國際米蘭直接出線，博洛尼亞就提早出局，周四(13日)凌晨AC米蘭同阿特蘭大喺附加賽亦諸事不順，AC米蘭作客0比1輸畀飛燕諾，阿特蘭大就喺補時被「老屈」12碼，結果作客1比2不敵布魯日。

AC米蘭作客飛燕諾，開波3分鐘就送大禮，門將邁治蘭將柏沙奧嘅遠射撲入龍門。AC米蘭之後反攻乏力，反而飛燕諾幾次反擊威脅極大，最終兩隊再冇入波。飛燕諾賽前兩日將教練派斯基炒魷，今場由臨時領隊保斯查特領軍，估唔到一上場即做好戲。

另一支意甲勁旅阿特蘭大，作客布魯日勢均力敵，上半場兩隊各入1球，但去到補時4分鐘，阿特蘭大中堅伊薩希恩喺禁區搶位期間，食位後手部輕輕拍中對手面部，但球證直接12碼，VAR覆核後亦未推翻，布魯日由古斯達夫尼爾遜操刀射入致勝球。

阿特蘭大教練加斯柏連尼賽後憤怒炮轟：「歐洲賽事已被污染，應該係足球已被污染，球員同教練對於咩叫犯規有唔同意見，最可悲係所有人都會嘗試插水搵着數，足球向住一個非競技方向前進，我哋只能夠接受，老實講我已經唔再明白依家嘅球例。」