17歲葉漢文奪公路單車亞青冠軍　繼黃金寶後第2人

2025亞洲公路單車錦標賽於本月7日至16日假泰國彭世洛府舉行，周四（13日）港隊代表葉漢文（Daniel）贏得男子個人公路賽項目的青年冠軍，成為繼前「亞洲車神」黃金寶後，第二位獲此項目殊榮的香港運動員。

年僅17歲的葉漢文（Daniel）周四（13日）出戰男子青年公路大組賽，葉漢文一直與泰國及伊朗運動員在領先車群，在最後600米發力衝刺，在隊友的配合下以總時間2小時40分17秒首名衝線，以0.03秒之差擊敗同組伊朗車手Nabi Seyyed Mohammad Mirbagheri Firoozabadi及東道主泰國車手Thanapat Sakuntae勇奪冠軍，成為自「亞洲車神」黃金寶於1991年贏過亞青金牌後第二位的香港男子單車代表。港將李恩浩、李昀俊及鍾兆剛則分別以第10名、第19名及第24名的成績完成117.7公里的賽事。

港隊今次派出超過20名車手參加亞洲公路單車錦標賽，明日起港隊代表將會出戰男子元老組個人公路賽、男子精英組及U23組個人公路賽、女子精英及U23組個人公路賽項目，繼續力爭佳績。