亞冬運冰球賽衝突後返港　港隊隊長：事件非常罕見

剛過去的周日（9日）在哈爾濱亞洲冬季運動會（亞冬運）男子冰球分組賽，賽後被土庫曼球員蓄意襲擊的港隊，日前完成所有賽事後於周四（13日）返港，球隊隊長梁健邦形容冰球賽甚少在賽後出現衝突，盼事件不會影響公眾對冰球的觀感。

香港冰球代表隊周日在C組分組賽擊敗土庫曼，但賽後被土庫曼球員襲擊受傷，港協暨奧委會早前對此表示強烈譴責，4名土庫曼球員亦被罰即時停賽，不得參與亞冬運餘下賽事。

港隊周二（11日）在半準決賽不敵哈薩克後，已完成今屆所有賽事，並於是日抵港。中國香港冰球總會主席陳恩永表示賽後已就事件，正式向國際冰聯投訴，並再次讚揚球員表現克制：「球隊受襲後，我已經和教練向國際冰聯作投訴，相信事件已告一段落，一眾隊員衝突期間態度克制，表現出專業精神，縱使其後在半準決賽落敗，但我仍對球隊演出『收貨』。」

隊長梁健邦則稱球員經衝突後，傷勢並無大礙，翌日可以繼續上陣，對此向醫療團隊致謝，盼望今次事件不會影響公眾對冰球運動的觀感：「冰球賽事難免有碰撞，但在賽後握手環節出現衝突，甚至打架非常罕見，希望今次事件不會影響外界對冰球的看法。」

至於教練Carey Durant就對球隊成績感到驕傲，希望這項運動未來有更好發展：「總會要訂立目標和指引，令香港冰球發展得更好，吸引更多8至10歲的小朋友參與這項運動，只要大家齊心合力，終有一日可以爭奪大賽金牌。」