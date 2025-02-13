港籃公布2月亞盃外決選名單　楊和曾湛元首度披甲

香港籃球隊將於2月尾出戰亞洲盃外圍賽，第3輪賽事的兩戰均在荃灣體育館舉行，首戰將於下周四（20日）主場出擊迎戰新西蘭，籃總周四（13日）公布港隊12人名單，曾湛元及楊和兩名後衛將首度為港隊披甲演「地標戰」。

2025亞洲盃外圍賽分3輪進行，分別於2024年2月、2024年11月及2025年2月上演，24支球隊分6組作賽。香港籃球隊與中華台北、菲律賓、新西蘭位於B組，去年2月香港對菲律賓及新西蘭分別以64：94及49：88告負，11月兩場作客賽事再分別以55：85和54：93不敵中華台北及菲律賓，今年2月港隊將於荃灣體育館打兩場主場賽事，分別於20日對新西蘭以及23日再對中華台北。比賽將於2月17日(星期一)中午12時正，在Cityline.com公開發售。

中國香港籃球總會今日（13日）公布最終決選的12人名單，剛帶領南華奪得甲一總冠軍及膺MVP獎項的曾湛元、以及今年取得特區護照並獲國際籃聯（FIBA）認可資格的香港東方後衛楊和，兩人首度列名在陣，至於助康仁福建奪得甲一聯賽季席的許烜行亦首次出戰亞盃外。另召來「徐氏兄弟」徐遠征和徐遠成，前者現效力日本B.League第3級聯賽球隊岩手大公牛，屆時將會歸隊，大公牛亦在社交網發帖公布阿征入選消息。此外，經驗大將惠龍兒、梁兆華和蔡再懃，以及年輕球員梁嘉顯、楊瑞鴻、葉耀邦和卜聿揚，繼上一輪賽事後繼續列陣。

比賽名稱：亞洲盃外圍賽2025 Window 3 Game 1

對戰隊伍：新西蘭

舉辦地點：中國香港

舉辦日期：2025年2月20日

比賽地點：荃灣體育館

比賽時間：19:00

比賽名稱：亞洲盃外圍賽2025 Window 3 Game 2

對戰隊伍：中華台北

舉辦地點：中國香港

舉辦日期：2025年2月23日

比賽地點：荃灣體育館

比賽時間：19:00

比賽門票詳情：

兩場比賽將於2025年2月17日(星期一)，中午12時正，在Cityline.com公開發售。

票價：$120 (正價) $60(優惠價)

球員：楊和 0（香港東方）、楊瑞鴻 1（康仁福建）、許烜行 5（康仁福建）、梁兆華 6（香港東方）、曾湛元 9（南華）、卜聿揚 13（香港東方）、徐遠成 16（香港東方）、梁嘉顯 23（香港東方）、徐遠征 24（岩手大公牛）、蔡再懃 27（滿貫）、惠龍兒 33（滿貫）、葉耀邦 35（南華）