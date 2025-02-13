【歐霸】波圖主力離隊　迎羅馬細均力敵

今晚歐霸盃附加賽首回合重頭戲，波圖主場鬥羅馬。葡超球隊波圖兩位中前場主將加連奴及尼高干沙利斯，喺早前冬季轉會市場離隊，整體實力受削，今仗自然謹慎至上；羅馬喺老帥雲尼亞里執教下，踢法四平八穩，雙方秤落「五五波」，睇番波圖近7次主場出擊，有6次總入球開2球或以下，一於博中位數2.5球嘅入球細。（Now 643周五凌晨4時直播）

波圖呢間球會政策向來都係「見錢開眼」，只要價錢合要求，隊內任何球員都可以出售，早前就將翼鋒加連奴賣畀沙特阿拉伯豪門吉達艾阿里，另外中場尼高干沙利斯則賣去英超曼城，兩單交易總共獲得近1億歐元（約8億港元）收入。球會喺轉會市場賺到盤滿缽滿，代價就係令人腳實力下降，呢支葡超豪門自1月初開始，表現持續低迷，近8場賽事只有1勝3和4負，以現時陣容更加難翻身，就算今場有地利，亦唔敢輕舉妄動，一切都謹慎為上。

另邊廂，意甲球隊羅馬上年11月請嚟73歲老帥雲尼亞里出山救亡後，效果立竿見影，無論成績及演出都重回正軌，早前聯賽面對榜首勁旅拿玻里，都可以打和1比1，球隊士氣全面提升。「雲爺爺」領軍後踢咗4場歐霸盃，錄得2勝1和1負，包括主場以3比0擊敗另1支葡超球隊布拉加，有助提升今場爭勝信心。

不過首回合始終係作客環境，羅馬亦唔需要太過冒進，以雲帥老謀深算嘅作風，必定叫球員穩陣行先，只要今晚不敗而回，次回合返主場先睇準出擊，贏波晉級16強機會就大大提高，預料今場會出現拉鋸戰，捧入球細為妙。

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