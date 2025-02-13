轉投標準流浪潛力爆發　張廣然用心覓理想

標準流浪作為上季「賽馬會菁英盃」盟主，一直以來着重培育本地年輕球員，今季陣中更注入不少新血。其中張廣然的表現亮眼，開季至今已正選上陣13場，更於首循環攻入其個人聯賽首球。本身這位22歲翼鋒正於大學攻讀心理學系，除分配時間應付足球及學業，張廣然還將課堂上的知識於球場上，把自己的潛力逼發出來。

張廣然於小學時期開始接觸足球，在慈幼英文學校就讀中二時，當時的校隊教練陳振宇鼓勵他參加U14五人足球代表隊選拔，偶然的機會之下開展青年軍生涯：「其實細個冇乜點接觸足球，跟住小五小六去學校宿營，班朋友喺度假村草地一齊踢波，因為唔夠人就叫我幫手落去頂一頂，嗰陣時開始就鍾意咗踢波，去到中二『宇Sir』（陳振宇）就叫我試吓去選五人，喺大陸比賽完咗返嚟之後，其實覺得好想踢上去，我見到傑志有U16選拔，跟住就自己去咗選拔。」張廣然於2017年加入傑志青訓，2020-21球季獲提拔至一隊訓練，於21年2月「賽馬會菁英盃」中對陣天水圍飛馬一仗中後備上陣，上演其職業生涯地標戰，張廣然坦言當時感受到體能水平與職業球員的差距之大：「一開頭落到場嘅時候，覺得自己體能或經驗上都仲係爭好多，Keep住踢累積經驗，跟住自己又睇番比賽片，學識咗點樣保留體力，有呢啲經驗打底之後，慢慢發揮上都比第一季更加穩定。」

直至23-24球季由「藍鳥」外借至深水埗，作為本地翼鋒的張廣然獲得前所未有的出場機會，全季各項賽事上陣36場，下半季陳浩然接任主教練後，球隊表現頻頻為球迷帶來驚喜，深水埗更歷史性淘汰理文闖入「足總盃」決賽，他形容這段時間令他急速成長：「傑志正選競爭激烈，未必有咁多機會落場，始終外借有多啲機會踢，所以聽到之後好快就應承咗。下半季『陳Sir』（陳浩然）教深水埗之後踢法唔同咗好多，更加注重戰術運用，講求球隊整體性配合，教練會單獨約球員交流，例如傾吓呢個球員係啱咩位點樣踢，令我喺適應比賽強度同節奏方面有好大幫助。」

深水埗季尾宣布因財政原因退出港超聯，面臨突如其來的消息，張廣然感到相當可惜，亦決定另覓球隊發展：「深水埗宣布散班之後都覺得無計啦，明白球隊營運方面有困難，無耐『高Sir』（高俊基）就搵我，叫我同Philip（李輝立）傾一傾，跟住喺流浪練波，『均宜』（盧均宜）同我講有幾位主力外援離隊之下，今季會傾向用年青球員，自己都想爭取多啲出場時間，所以就選擇咗加入流浪。」加盟流浪後，張廣然夥拍雷仙奴及劉智樂組成3人前線，間中亦需換位參與防守，扮演多功能角色的張廣然，認為今季踢法的轉變，有助於提升個人技術和戰術理解：「今季對住上游球隊有時候比較受壓，自己本身踢開右翼，都要落嚟參與防守，『均宜』（盧均宜）、『嘉緯』（林嘉緯）都會教我哋一啲企位技巧，第一腳控去邊度、畀邊個位會更加好，先再慢慢去組織進攻。之前係偏向主動進攻，依家就兼顧埋點樣平衡防守，根據比賽嘅需要去變換角色，都更加提升自己防守意識。」

目前於香港城市大學就讀心理學系Year 1，張廣然表示為了兼顧學業與訓練，他會把所有的課堂安排在下午，早上則專注於球隊操練，而他也應用課堂上的知識於球場上：「有時踢得麻麻，可能會覺得焦慮或者低落，上過堂就會知點解會產生呢啲情緒，學識要搵啲嘢分散壓力同調節心態，所以我最近多咗個新興趣，放假約朋友喺大浪灣一齊滑浪減壓。」

今季首循環作客理文的聯賽中，張廣然攻入加盟流浪後兼其個人生涯的聯賽首球，他表示會盡力協助流浪取得更佳成績，盼向外界證明球隊的能力：「流浪對成績嘅要求比起我上季效力嘅球會更高，而自己都好想證明自己能力，期待未來有機會代表港隊出戰，呢個目標成為我進步嘅推動力，希望爭取好表現，為球隊貢獻多啲入波同助攻。」

【張廣然檔案】

出生日期：2002 年 2 月 24 日（22歲）

身高：1米74

司職：翼鋒

球衣號碼：37

現效力球隊：標準流浪