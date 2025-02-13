田中鬥莉王：藍武士贏波「泰」容易

日本U20雖然在今屆U20亞洲盃的外圍賽階段以首名出線，但其實跟吉爾吉斯一樣，同是3戰得7分。

藍武士的強項是非常擅長保持控球在腳，不過仍然可以在其他地方作出改善，進一步提升實力。個人認為，他們需要在死球攻勢時，產生更大的威脅。

主力球員方面，我認為曾效力巴塞隆拿青年軍多年、去年重返日職並加盟大阪櫻花的左閘高橋仁胡，以及效力湘南比馬的創造型中場石井久繼，將會是日本U20今仗的重要人物。

泰國U20於外圍賽排在伊拉克U20之後，以次名身份出線決賽周，一共攻入18球及只失1球，表現絕不失禮。

近年泰國U20的中場球員實力更上一層樓，但我不肯定，今仗他們會否踢得進取，並讓其中場一展身手，皆因我認為為了阻止日本U20踢出本身的優勢，他們將會踢得相當小心，隨時大踢防守足球。

卡蘭賴恩有能力為泰國U20產生強大的進攻威脅，令日本U20的守衞疲於奔命。這名19歲小將於3場外圍賽一共攻入5球，成為外圍賽神射手，當中面對菲律賓時更加大演帽子戲法。

最後，我始終認為雙方的實力質素相差甚遠，故我預計日本今仗將可輕鬆獲勝，全取3分。