希斯基：鳳凰有力爆冷爭勝利

墨爾本勝利上仗澳職爆冷以0:3大敗於紐卡素噴射機的腳下，周五面對威靈頓鳳凰將希望可以作出反彈。不過，鳳凰最近的戰績證明了他們是一支難以被擊敗的球隊。

我認為墨爾本勝利上仗輸波而回歸咎於過於輕敵，事關他們面對著聯賽榜尾3位置的噴射機，竟然於補時階段連失3球。如果他們還想打入前6名以參加季後賽的話，就需要交出更好的表現。

經歷了兩場聯賽零封成績後，領隊迪利斯將會對其球隊再次因為愚蠢犯錯導致失球而感到失望。毫無疑問，他將會要求提升後防的表現。我相信老將射手科拿路利今仗有可能會正選上陣，皆因他依然是球隊的入球威脅。另外，我亦希望看到其他進攻球員包括維高斯、麥赫治及維里皮利，可以交出更穩定的表現，帶領球隊升上聯賽榜更高位置。

威靈頓鳳凰目前排在聯賽榜第10位，雖然近4場聯賽保持不敗，但當中有3場和局收場。我認為他們上季取得常規賽亞軍後，今季卻無以為繼，其中進攻方面的表現更加強差人意。

巴巴路西斯絕對是一位好波之人，我相信他分擔了球隊的入球責任，目前為止經已累積攻入7球。或許大家會批評他最近出現了入球荒，但我認為問題所在，只是其隊友未能為他製造到足夠的機會而已。

有見及此，要視乎長澤和輝及石毛秀樹等創造力較佳的球員，能否為巴巴路西斯製造到機會，讓他將它們轉化為入球。如果他們能夠做到的話，我認為威靈頓鳳凰今仗有可能爆出一個小冷門，小勝墨爾本勝利而回。