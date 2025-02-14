【有片】脫魔重生！安東尼金球率貝迪斯大勝

離開曼聯有運行？近年唔少球星「脫魔重生」，上月被外借去西甲貝迪斯嘅安東尼馬菲奧斯，轉會後瘋狂爆發，周五(14日)凌晨歐協聯附加賽首回合又轟世界波，帶領球隊作客3比0大勝真特，晉級16強非常穩陣。安東尼尾段被換走嗰陣笑唔停口，似乎真正得到「自由」。

貝迪斯喺歐協聯聯賽階段排15位，冬季獲安東尼加盟實力大增，今場作客真特，47分鐘安東尼右路接應後，兜個大圈喺禁區外起左腳抽入遠柱網仔；71分鐘安東尼喺前場截擊成功，即刻策動反擊造就巴卡保射成2比0，加上沙治艾迪美拉81分鐘錦上添花，貝迪斯首回合大勝3比0。

安東尼加盟貝迪斯後踢咗3場，第1場對畢爾包就做MVP，第2場對切爾達就入波兼做MVP，今仗喺歐洲賽都開埋齋，成為貝迪斯近12年來，第1個喺頭2場作客都有入波球員。呢位24歲翼鋒嘅74分鐘被換走嗰陣，全程笑到「四萬咁好」，同佢喺曼聯嘅神情判若兩人。安東尼賽後表示：「我心入面知道我會喺貝迪斯過得好開心，呢點好肯定，呢場勝仗獻畀球迷，佢哋嘅支持從未停止。」

曼聯近年有唔少「脫魔重生」例子，好似森林嘅安東尼艾蘭加、拿玻里中場麥湯米尼都喺離開曼聯後風生水起，查頓辛祖日前更指拉舒福特轉會維拉係重獲自由，曼聯名宿里奧費南迪亦承認為曼聯比賽嘅沉重壓力，可能係球員踢唔出水準嘅原因之一。