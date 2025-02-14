2.14開咧！回流巨星撐起日職

情人節仲未有節目？唔緊要嘅，睇日職啦！日職開賽時間集中喺中午、下午，最晏都係傍晚，啱晒香港觀眾口味。

揭幕戰由大阪飛腳火併大阪櫻花。大阪飛腳中場新人王名和田我空，賽前出席記招，除咗豪言首季出戰日職就要取得雙位數入球，仲大讚曾效力德甲班霸拜仁慕尼黑嘅宇佐美貴史：「佢絕對係日本球壇嘅傳奇人物，能夠同兒時偶像並肩作戰，我覺得不可思議！」

查實近年日職真係好多回流巨星，唔少喺歐洲名成利就嘅日本球員，年紀大咗就會衣錦還鄉、推高日職水平，除咗宇佐美貴史，仲有前國米隊長長友佑都踢FC東京、前紐卡素射手武藤嘉紀效力神戶勝利船，當然唔少得曼聯及多蒙特中場香川真司，年前回流大阪櫻花，而今季揭幕戰，正正由兩位巨星宇佐美貴史同香川仔大鬥法！

本周日職焦點賽事

大阪飛腳 Vs 大阪櫻花

周五晚6:00

近6次聯賽交手，大阪櫻花5勝

神戶勝利船 Vs 浦和紅鑽

周六下午1:00

近5次交手，4次開2球或以下

川崎前鋒 Vs 名古屋鯨魚

周六下午2:00

近4次交手，名古屋鯨魚3勝

町田澤維亞 Vs 廣島三箭

周日下午1:00

上季2次交手，廣島三箭全勝