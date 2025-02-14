2.14開咧！回流巨星撐起日職
2025年02月14日 11:00
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情人節仲未有節目？唔緊要嘅，睇日職啦！日職開賽時間集中喺中午、下午，最晏都係傍晚，啱晒香港觀眾口味。
揭幕戰由大阪飛腳火併大阪櫻花。大阪飛腳中場新人王名和田我空，賽前出席記招，除咗豪言首季出戰日職就要取得雙位數入球，仲大讚曾效力德甲班霸拜仁慕尼黑嘅宇佐美貴史：「佢絕對係日本球壇嘅傳奇人物，能夠同兒時偶像並肩作戰，我覺得不可思議！」
查實近年日職真係好多回流巨星，唔少喺歐洲名成利就嘅日本球員，年紀大咗就會衣錦還鄉、推高日職水平，除咗宇佐美貴史，仲有前國米隊長長友佑都踢FC東京、前紐卡素射手武藤嘉紀效力神戶勝利船，當然唔少得曼聯及多蒙特中場香川真司，年前回流大阪櫻花，而今季揭幕戰，正正由兩位巨星宇佐美貴史同香川仔大鬥法！
本周日職焦點賽事
大阪飛腳 Vs 大阪櫻花
周五晚6:00
近6次聯賽交手，大阪櫻花5勝
神戶勝利船 Vs 浦和紅鑽
周六下午1:00
近5次交手，4次開2球或以下
川崎前鋒 Vs 名古屋鯨魚
周六下午2:00
近4次交手，名古屋鯨魚3勝
町田澤維亞 Vs 廣島三箭
周日下午1:00
上季2次交手，廣島三箭全勝