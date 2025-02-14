日職開鑼！大阪打吡撐櫻花

日職周五(14日)開咧，首輪即上演「大阪府打吡戰」，大阪飛腳火併大阪櫻花。飛腳上季帶畀球迷唔少驚喜，進佔日職第4，成功洗脫「魚腩」味，不過今季聯賽首輪就要硬撼宿敵櫻花，就有一定阻滯，事關近年對賽櫻花贏多輸少，擺明「格食格」，客勝值得睇高一線。(myTV SUPER周五晚6時直播)

飛腳近季都喺中下游徘徊，在西班牙主帥普耶度斯艱苦經營下，上季終於有所收穫，闖入前4取得近年最佳成績，相隔4年後重獲亞洲賽資格，不過問題係，佢哋今季唔再被各隊輕視之下，能否保持上季好成績係關鍵所在，隊長宇佐美貴史仍然係球隊中場靈魂，但上季有出色表現嘅前鋒小將坂本一彩於上月外借到比甲韋斯達路，球隊冇咗個進攻主力，進攻點都差啲。

翻查往績，近年「大阪府打吡」櫻花都係佔優一方，近6次聯賽交手5勝1負，心理上已經有着數，加上球隊今季亦進行改革，原監督小菊昭雄季尾請辭，請來曾擔任普斯迪高路助手嘅澳洲籍教練帕帕斯執掌教鞭，相信佢嘅比賽風格係同「澳普」同出一系，都以「喪攻」為主，老臣子香川真司已淡出主力陣容，另一老將清武弘嗣更已離隊，球隊改朝換代，由一班年輕球員上位，配合一班巴西外援帶來全新衝擊，今場有力製造驚喜。

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