港超聯　香港仔場爆「南北地區打吡」

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周六（15日）上演兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場為「南北地區打吡」，各項賽事錄得5場不勝的冠忠南區，於主場香港仔運動場面對包尾大幡北區，且看能否一洗頹風。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播) 尾場近況回勇的標準流浪，假青衣運動場迎戰力爭上游的九龍城，可望合演入球騷。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播)

冠忠南區上周不敵東方，對上4場聯賽全數失分，領隊貝可泓（Calvin）承認球隊走勢欠順，盼球員今場可盡傾力一戰：「球隊近排有啲比賽踢得唔錯，都攞唔到分，難免會洩氣，希望大家贏番場，捱過低潮。」北區雖排名較低，Calvin卻指對方季中羅致幾名新兵後，表現截然不同：「北區雖然呢幾場都有失波，但防守明顯好過上半季，加上前線依舊咁有威脅，一定要踢得小心啲。」陣容方面，陳潤潼刑滿復出，但黎格爾和宋柱浩有傷在身，上陣成疑；另李小恆已離隊，轉投中超山東泰山。

至於後衞翟廷峯則直言，球隊首循環雖以2比0擊敗北區，但參與價值不大，表示全隊要專注發揮應有水準：「北區季中除咗換外援，又搵咗『Cow Sir』（陳志康）做主教練，戰術有啲變化，但我哋都冇得諗咁多，專注做好自己，希望攞晒3分。」

北區剛在足總盃首圈，鬥到加時不敵標準流浪，未能躋身8強，主教練陳志康認為球隊在進攻端上問題不大，高興看到訓練有成果，惟強調防守上仍有改善空間：「後防每場都出現嚴重嘅決定性失誤，而導致失球，依一點改善唔到嘅話，球隊好難贏波。」值得一提，中堅基拿美坐完波監復出，有助鞏固防線。「Cow Sir」續稱南區平均球員能力較高，進攻點亦多，絕不容易應付，又相信屆時的天氣、場地質素將影響兩隊發揮。

新加盟的南韓中場李旻宇，上場後備入替上演地標戰，他對此感到興奮：「始終自己有接近兩個月冇正式比賽，狀態仲未足。如果10分滿分，我只畀自己5分，但慢慢逐步嚟啦，希望可以同隊友盡快建立默契。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：4.川瀨浩太 6.基斯 21.黃浩然

中場：2.陳潤潼 10.亞哥斯達 11.佐佐木周 16.翟廷峯

前鋒：18.艾華 9.基哥利 90.積遜

北區

門將：1.龐焯熙

後衞：2.波比 5.丹尼路 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：32.艾利安 8.肯迪 14.何振廷

前鋒：9.羅港威 7.舒拉普 11.古杜拉