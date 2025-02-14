港超聯　標準流浪遇九龍城鬥攻

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周六（15日）上演兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場為「南北地區打吡」，各項賽事錄得5場不勝的冠忠南區，於主場香港仔運動場面對包尾大幡北區，且看能否一洗頹風。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播) 尾場近況回勇的標準流浪，假青衣運動場迎戰力爭上游的九龍城，可望合演入球騷。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播)

上仗以1比2僅負傑志，標準流浪教練團成員林嘉緯認為，球隊表現並不失禮，亦喜見球員防守意識及集中度明顯有提升，期望今仗繼續發揮水準：「依家隊波已經成形，球員防守意識比起之前好咗，見到上場嘅部署成功，發揮到新兵嘅作用，例如比迪高做串連，由後場打反擊，跟住利用前場球員嘅速度優勢入波，基本上做到晒我哋想要嘅效果出嚟，如果今場可以維持到，會係球隊嘅一大殺着。」

隊長林遼太形容對手九龍城為今季的實力份子，相信今場戰況將相當激烈，又提醒隊友要留意對手反擊：「卡朗同辛尼都好Fit，而且九龍城由守轉攻嘅速度快，要好小心佢哋嘅反擊。」陣容方面，上場傷出的任亨俊上陣成疑。

今季繼首循環及「賽馬會菁英盃」分組賽，第3度與流浪碰頭，九龍城主教練陳銘剛認為經過冬季轉會窗後，雙方陣容人腳有大量變動，特別要提防回歸流浪的射手伊巴謙：「流浪增援之後攻力明顯提升咗，特別多番伊巴謙呢個好有威脅嘅前鋒，當然唔可以忽略劉智樂嘅表現，佢係流浪入波泉源，絕對要小心應付。我哋嘅新球員亦都慢慢開始融入隊波，相信喺組織攻勢同反擊方面可以幫到手。」

上仗作客理文一度領先2球，可惜下半場被對手連入3球之下反負，後衞余沛康認為球隊整體集中力有待加強：「上半場我哋控制比賽節奏方面唔錯，但唯一美中不足嘅入咗兩球之後，就稍微鬆懈咗，我覺得防守需要更加緊密，唔可以有漏洞畀對手，今場整體專注度同紀律性會係搶分嘅關鍵。」陣容方面，嚴啟倬有傷在身，上陣成疑，而迪高今場亦因累積10面黃牌繼續停賽。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：12.李呈 23.林堂真 45.安沙 19.姚浩明

中場：70.比迪高 5.林遼太 11.巴拉克

前鋒：77.雷仙奴 7.劉智樂 40. 伊巴謙

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 4.姜𠗕賢 2.余沛康

中場：17.田中芳拓 8.邵昀俊 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 27.卡朗 25.許嘉樂