馬會全力支持頂級激戰+精彩表演　浪琴香港國際馬術盛典啟動

首屆「浪琴香港國際馬術盛典」昨日假亞洲國際博覽館揭幕，這項由香港賽馬會全力支持的盛事為期3日，不但帶來世界級場地障礙賽、馬術表演，以及一系列精彩節目；場內的「香港賽馬會Live Zone」，更讓觀眾深入認識馬術運動。■圖 / 文：鄧文滔、余樂詩

倫敦國際馬術盛典擁有悠久歷史，盛典首次落戶香港，其中一大焦點為國際馬術聯合會（FEI）認證最高級別的5星級國際馬術障礙賽，賽事吸引不少世界頂尖騎手參與，預料競爭激烈。馬會馬術隊成員林立信、賴楨敏和黎嘉怡均會出戰5星級賽事，為年底全運會作熱身。

馬會主席利子厚：聯繫國際

馬會主席兼中國香港馬術總會會長及浪琴香港國際馬術盛典榮譽委員會主席利子厚，昨日在開幕儀式致詞時表示：「香港在國家及亞洲地區的馬術運動發展上發揮領導作用，是次盛典將為大灣區及內地其他城市的馬術愛好者和運動員，提供一個與國際聯繫的機會。」

他續指，「馬會作為盛典的創始合作夥伴，將充分利用在馬術運動的專業知識和經驗，提供有關馬匹運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援。」除了國際馬術比賽外，盛典還舉辦馬術相關的娛樂和表演，節目精彩，讓入場觀眾大飽眼福。由馬會贊助的「香港賽馬會Live Zone」設有互動攤位及騎手分享會，以推廣香港馬術運動。於杭州第19屆亞運會盛裝舞步項目贏得獎牌的馬會馬術隊成員蕭頴瑩和何苑欣將與市民見面，分享運動員心路歷程。

2018年盛裝舞步個人金牌得主蕭頴瑩期待分享會和市民見面：「2019年我曾在香港馬術大師賽作示範表演，很開心回香港和大家見面。」蕭頴瑩將於6月迎接新賽季，目標是明年亞運力爭佳績：「亞運獎牌為我和整個團隊帶來很大推動力，明年名古屋亞運自然是目標之一，這將是我第6次參加，但我依然充滿期待。」

何苑欣：讓更多人認識馬術運動

曾奪亞運盛裝舞步團體及三項賽團體銅牌的何苑欣（Annie），亦趁休季期回港，她喜見盛典在港舉行：「很開心香港舉辦這項大型賽事，讓更多人認識馬術運動。」Annie透露3月將會開季，年底計劃參加全運會和泰國舉行的亞錦賽，由於兩項賽事相距僅兩周，需要配搭不同馬匹，她現已與5隻馬匹備戰：「每個賽季我都要參加很多比賽，以尋找最適合及狀態最好的馬匹。」

香港賽馬會LiveZone 小學生展現創意

由香港賽馬會作為創始合作夥伴之一的首屆浪琴香港國際馬術盛典，昨日「情人節」起一連3天在亞洲國際博覽館舉行，是日藝術家馬興文帶領30名來自「賽馬會樂動人生計劃」的小學生，在設於場地附近的「香港賽馬會Live Zone」，為小型馬雕塑上色，場面歡愉。

為雕塑添上色彩

馬會為慶祝成立140週年，舉辦一系列青年藝術社區活動，結合藝術、創意，以及以繪畫馬匹聞名的中國藝術家徐悲鴻的藝術文化底蘊。在「香港賽馬會Live Zone」舉行了其中一項活動，由藝術家馬興文帶領30名來自「賽馬會樂動人生計劃」的小學生為小型馬雕塑上色，以配合「藝聚青年」的主題。該計劃由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助。

一眾小朋友發揮創意，其中1位女生更於雕塑上畫上粉紅色心心，相當應節，馬會主席兼中國香港馬術總會會長及浪琴香港國際馬術盛典榮譽委員會主席利子厚，隨後現身與小學生們合力為另一雕塑上色，眾人之後拍攝大合照，為活動畫上完美句號。