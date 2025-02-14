艾殊利高爾：夏維斯受傷對阿仙奴打擊沉重

有鑑於李斯特城領隊雲尼斯達萊是前曼聯球員，加上是與阿仙奴那場經典奥脱福之役的主角（我也身處其中），因此我幾可肯定，他對阿仙奴並沒有任何好感。

李斯特城目在英超排第18位，藍狐球迷都希望其球員能夠展現出像其領隊於奧脫福經典一役般的戰鬥力。自從雲尼斯達萊接手以來，這支中部球隊在13場比賽只取得3勝，也使他們身處困境。

在英聯盃和英足盃都先後被曼聯淘汰出局，過去5場吞了4場敗仗的藍狐只需集中打聯賽護級戰。他們希望能借助之前對另一支北倫敦球隊熱刺贏波的表現（也是他們近11場聯賽唯一勝仗），來激勵自己在今仗交出好表現。

今仗前往王權球場的兵工廠在阿迪達帶領下，在聯賽中擁有第3最佳的作客成績。在酋長球場以外的12場作客聯賽中拿到22分。在兩隊首循環的對碰中，李斯特城作客差點爆冷令阿仙奴失分，當時兵工廠靠兩個90分鐘以後的入球絕殺對手。

當日有份入球的球員之一是夏維斯，可惜由於在杜拜集訓營中不幸受傷，似乎要提早收咧。考慮到阿仙奴已有冗長的傷病名單，在球季進入白熱化階段之際時又傷一員大將，這對其爭冠希望可說是一個嚴重打擊。

從牌面上看，阿迪達執教的阿仙奴將滿懷信心地前往李斯特城，皆因雙方最近6次交鋒中，兵工廠取得全勝，總比數為16:5。

儘管如此，我認為考慮到阿仙奴今仗的作客身份，加上夏維斯的受傷對球隊的衝擊以及周六早場等因素皆對主隊有利，我認為護級心切的李斯特城將能逼和對手，為兵工廠的最後一絲爭冠希望帶來沉重一擊。