車路士吞3蛋創恥辱紀錄　再有鋒線主力受傷

周六(15日)凌晨英超，「富豪球會」車路士作客以0比3大敗於白禮頓腳下，繼上場英足盃後，再次不敵對方。車路士今仗全場射門都唔中目標，實在羞家，並有翼鋒馬度基受傷，成為球隊近期第3位鋒線傷兵，人腳愈來愈殘缺不整，要力保聯賽前4位，勢必舉步維艱。

雙方剛於上周日(9日)凌晨英足盃第4圈交鋒，該仗車仔作客即使先開紀錄，但最後倒輸1比2，今仗報仇不成，遭到更慘烈敗仗。開賽27分鐘，三笘薰射入靚波，為白禮頓打開紀錄，呢位日本國腳連續2場攻破車仔大門。

僅過11分鐘，恩古巴明泰射成2比0，換邊後呢位20歲岡比亞國腳再建一功，贈對手3蛋。值得一提，白禮頓34歲老將韋碧克今場貢獻2次助攻。

車路士今場有70%控球率，但攻門表現一無是處，創下自2021年9月對曼城之後，近3年半首次單場英超射門0中目標，進攻靈魂人物高爾彭馬亦黯然失色。

屋漏偏逢連夜雨，翼鋒馬度基踢到21分鐘傷出，成為繼尼高拉斯積遜、馬克基爾之後，車仔近期第3位鋒線傷兵，加上早前將祖奧菲歷斯外借去AC米蘭，令鋒線人腳捉襟見肘。

賽後車仔領隊馬利斯卡為球隊差劣表現道歉：「我向球迷道歉，今場係我執教以來踢得最差嘅1場，現時關鍵階段，我哋必須團結一致，交出好表現。」車路士近3場英超輸2場，即使仍然排第4位，但只領先第5位曼城及第6位紐卡素2分，並且踢多1場，隨時失去前4位置，冇得下屆歐聯。