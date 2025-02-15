曼城大戰紐卡素　免費台直播

英超爭前4位重頭戲，曼城主場迎戰紐卡素，兩大「油資」富豪球會近況大不同，「褪色勁旅」曼城接連受到重挫，繼聯賽以1比5大敗於阿仙奴腳下，上場歐聯亦不敵皇家馬德里，昔日王朝經已崩潰。反觀，紐卡素愈戰愈勇，並往往反客為主，各項賽事近6場作客全勝，今場下盤受讓半一，絕對捧得過。（ViuTV 96及Now 621周六晚11時直播）

曼城雖然趁冬季轉會市場大事增兵，但效果有限，特別係新加盟20歲中堅卡胡辛洛夫始終太幼嫩，未能堵塞防線漏洞之餘，派佢上陣反而成為「計時炸彈」。屋漏偏逢連夜雨，另一位後衞文路爾艾簡治上場歐聯傷出，今仗無法披甲，令原本脆弱防線雪上加霜。

睇番「藍月亮」近6場比賽都有失波，合共失15球，今季有5次領先之下倒輸收場，等於前4季「贏變輸」場數總和。因此，就算艾寧夏蘭特等中前場球員狀態不俗，但都可能前面入埋唔夠後面輸。

另邊廂，紐卡素近期走勢凌厲，最威水係英聯盃4強兩回合雙殺「兵工廠」阿仙奴，打入決賽，大大振奮士氣。「喜鵲」戰績彪炳，前鋒阿歷山大伊沙克居功厥偉，呢位瑞典國腳今季為紐卡素各項賽事上陣28場入19球及5次助攻，以及安東尼哥頓等進攻球員都有出色發揮，以「藍月亮」鬆散防線勢難招架，加上紐卡素作客6連勝，每場都攻入2球或以上，今仗應該有分落袋。

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