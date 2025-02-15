港超聯　冠忠南區4比1大勝北區

周六（15日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，上演「南北地區打吡」，由冠忠南區於主場香港仔運動場面對包尾大幡北區。兩隊半場一度踢成平手，但南區易邊後憑黃浩然、史提芬彭利拿和積遜各入一球，最終以4比1獲勝。

南區今場由伍瑋謙把關，基斯、川瀨浩太扼守中路，入球重任落在積遜、基哥利身上，史提芬彭利拿、艾華先列後備。北區由刑滿復出的基拿美鎮守後防，肯迪、何振廷在中場派牌，羅港威、古杜拉負責攻堅。

主場出擊的南區，2分鐘已先開紀錄，基哥利接應陳凱柏角球頭槌頂入。不過3分鐘後北區極速披平，艾利安前場搶得亞哥斯達腳下球，推順後勁射破網。之後戰況維持膠着，直至33分鐘北區差點反超，何振廷交出直線，古杜拉推大位起腳中柱，兩隊半場踢成1比1。

易邊後南區收起亞哥斯達，換入黃浩然，56分鐘即收到成效，一次角球攻勢，陳凱柏斬入禁區，肯迪、艾利安先後解圍不遠，黃浩然近門射入，南區再度領先。落後的北區換入舒拉普、李旻宇兩名外援加強攻力，但尾段卻連番失守，78分鐘先讓史提芬彭利拿禁區內轉身抽入。2分鐘後「肥彭」交橫，積遜再單刀射入，最終南區4比1大勝而回，終止聯賽4場不勝頹勢。