港超聯　標準流浪遇九龍城鬥攻

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）尾場，標準流浪坐鎮青衣運動場惡鬥九龍城。主隊派出林堂真及安沙鎮守中路，比迪高及巴拉克控制中場，支援刑滿復出的伊巴謙攻堅；至於九龍城，田中芳拓、何瀧浩及邵昀俊組成中場鐵三角，卡朗和辛尼負責爭取入球，尼天奴先列後備。

標準流浪正選：

1 盧兆崎［GK］

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂［C］

11 巴拉克

19 姚浩明

23 林堂真

32 李詠豪

40 伊巴謙

45 安沙

70 比迪高

九龍城正選：

88 袁皓俊［GK］

2 余沛康［C］

3 韋利安

4 姜浚賢

8 邵昀俊

10 林學曦

14 龍梓軒

17 田中芳拓

22 辛尼

23 何瀧浩

27 卡朗

標準流浪後備：

99 陳冠燊［GK］

9 黃韜霖

12 李呈

14 馬榕生

16 袁熙懃

20 尼葛

21 張青雲

22 陳耀祖

25 梁凱俊

37 張廣然

77 雷仙奴

93 嚴顥崑

九龍城後備：

19 陸平中［GK］

63 李瀚灝［GK］

7 艾里安

9 陳文輝

11 袁世傑

21 曾錦濤

25 許嘉樂

30 尼天奴

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

89 歐陽耀冲

95 封天詠

周六（15日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，近況回勇的標準流浪，假青衣運動場迎戰力爭上游的九龍城，可望合演入球騷。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播)

上仗以1比2僅負傑志，標準流浪教練團成員林嘉緯認為，球隊表現並不失禮，亦喜見球員防守意識及集中度明顯有提升，期望今仗繼續發揮水準：「依家隊波已經成形，球員防守意識比起之前好咗，見到上場嘅部署成功，發揮到新兵嘅作用，例如比迪高做串連，由後場打反擊，跟住利用前場球員嘅速度優勢入波，基本上做到晒我哋想要嘅效果出嚟，如果今場可以維持到，會係球隊嘅一大殺着。」

隊長林遼太形容對手九龍城為今季的實力份子，相信今場戰況將相當激烈，又提醒隊友要留意對手反擊：「卡朗同辛尼都好Fit，而且九龍城由守轉攻嘅速度快，要好小心佢哋嘅反擊。」陣容方面，上場傷出的任亨俊上陣成疑。

今季繼首循環及「賽馬會菁英盃」分組賽，第3度與流浪碰頭，九龍城主教練陳銘剛認為經過冬季轉會窗後，雙方陣容人腳有大量變動，特別要提防回歸流浪的射手伊巴謙：「流浪增援之後攻力明顯提升咗，特別多番伊巴謙呢個好有威脅嘅前鋒，當然唔可以忽略劉智樂嘅表現，佢係流浪入波泉源，絕對要小心應付。我哋嘅新球員亦都慢慢開始融入隊波，相信喺組織攻勢同反擊方面可以幫到手。」

上仗作客理文一度領先2球，可惜下半場被對手連入3球之下反負，後衞余沛康認為球隊整體集中力有待加強：「上半場我哋控制比賽節奏方面唔錯，但唯一美中不足嘅入咗兩球之後，就稍微鬆懈咗，我覺得防守需要更加緊密，唔可以有漏洞畀對手，今場整體專注度同紀律性會係搶分嘅關鍵。」陣容方面，嚴啟倬有傷在身，上陣成疑，而迪高今場亦因累積10面黃牌繼續停賽。