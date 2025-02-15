港超聯　港會地獄球場招呼傑志

【東網按次收費直播】

周日（16日）另一場「中銀人壽香港超級聯賽」，傑志到訪「地獄球場」香港足球會足球場，作客面對港會。「藍鳥」聯賽豪取3連勝，今場只要再下一城，更可與榜首大埔積分差距收窄至3分，鬥志十足，力爭繼首循環後再大勝而回！（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播)同日，港會場下午1時15分會舉行港會對傑志的「賽馬會女子足球聯賽（甲組）」，球迷可憑1張門票，觀看兩場賽事。

港會上周以0比4不敵大埔，今仗面對另一爭標隊伍傑志，主教練谷卓斯承認困難重重，呼籲球員盡力為對方帶來麻煩：「雖然傑志有主力停賽，但佢哋陣容夠晒深度，實力唔會有太大影響，今場預咗難捱，希望大家踢得放啲，喺強隊面前踢番應有水準。」陣容方面，唐道碧繼續停賽，費利皮爾、黎皚韜及鄭進泓仍然養傷當中。

前鋒關歷克則預計「藍鳥」將佔據較多控球，表示要嘗試用活力施壓，製造反擊機會：「傑志呢排弗到爆，每場都組織到好多攻勢，但大家唔會未打先投降，希望做多啲壓逼，令佢哋用波冇咁舒服，製造失誤，再去諗入波。」

另一邊廂，傑志上場面對標準流浪一度落後，最終險勝2比1，主教練卡度素承認表現對比之前兩場，的確有所回落，但認為球隊在進攻取得主導權，絕對值得獲勝。不過裴栽釪、利亞倫因累積「5黃」，是役須要停賽。

首次作客港會「地獄球場」，卡度素直言已做足準備：「港會場出名窄，加上對方擁有多名年青球員，踢法一定好壓逼性，我哋初段已經要打醒十二分精神。」同時，卡度素又大讚一對箭頭近況出色，今場或繼續起用新陣式：「近兩場改踢442後，韋頓、迪美路夫頻頻入波，效果好好，今場應該會維持。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：97.林澔希 18.積施利 26.羅素 22.比提 23.梁城祖

中場：74.史加利 99.陳浩嘉 10.薩拉沙

前鋒：80.關歷克 9.里奧

傑志

門將：25.泰利

後衞：2.羅梓駿 3.鐘樂安 4.鄧達思 17.費蘭度

中場：30.祖連奴 24.顏卓彬 8.鄭展龍 10.馬查度

前鋒：27.迪美路夫 9.韋頓