艾殊利高爾：哀兵之戰　熱刺有望3殺曼聯

普斯迪高路及魯賓艾摩廉經歷一連串欠佳的表現後，皆承受著巨大壓力。大家本預計熱刺及曼聯在英超的排名會更高，但實際上卻是節節下跌。

儘管普斯迪高路曾向球迷承諾會在第2季為熱刺贏得獎盃，但熱刺過去1周先後在英聯盃和英足盃出局。對這支北倫敦球隊來說，歐霸已經成為他們將一個令人想盡快忘記的災難球季，變成值得銘記的唯一機會。

熱刺過去12場聯賽僅贏2場，但希望能在今仗三殺曼聯，之前已在首循環聯賽於奧脫福擊敗對手，並在主場贏得對紅魔的英聯盃。

如果他們想贏得這場比賽，必須先需克服漫長的傷病名單，好消息是比蘭莊臣及其聯賽首席射手占士麥迪臣或可傷愈復出，預計上仗為熱刺攻入處子入球的馬菲斯泰爾將會繼續正選，在面對曼聯那條已失34球兼近11場聯賽有只有1場能保持不失的防線，他將有機會再增添士哥。

另一邊廂，曼聯的狀態也沒有任何好轉，在新領隊的帶領下近10場聯賽只贏3場，目前排在第13位。

在1月份的轉會窗，紅魔簽入了數名新球員，但同時也有不少熟悉的臉孔離隊，證明艾摩廉正試圖建立自己的權威和風格。入球能力不足一直是他們的最大問題，迄今還沒有球員在聯賽有雙位數的入球或助攻，全隊合共只有107次射門中目標，排名倒數第6。昔日的曼聯以華麗進攻足球而聞名，所以現時的困境是許多忠實紅魔球迷從未體驗過。

對於曼聯來說，積極的一面是近兩場作客比賽都成功取分而回，包括上仗擊敗另一支倫敦球會富咸，因此希望能夠在首都球會上繼續取得正面戰果。熱刺今季在主場輸掉了一半聯賽，但他們對來訪的曼聯仍將充滿信心。我看不出這場比賽會有多精彩，不過看到熱刺能夠完成任務，順利全取3分。