曼城奇兵14分鐘「戴帽」　炒紐卡素重返前4

曼城天降神兵！周六(15日)英超大戰，上月加盟曼城嘅埃及前鋒馬莫殊，14分鐘內狂風式連中三元，帶領曼城主場4比0大炒紐卡素，聯賽重返前4位置，並為周中歐聯作客皇家馬德里注入強心針。不過曼城前鋒艾寧夏蘭特尾段膝傷離場，一度爆出提早收咧驚魂，幸領隊哥迪奧拿指佢並無大礙，虛驚一場。

曼城「冬窗」新兵馬莫殊同尼高干沙利斯今場擔正，19分鐘門將艾達臣摩拉斯大腳長傳，馬莫殊接應笠射先開紀錄，5分鐘後馬莫殊禁區內一扣一射再入一球，33分鐘接應沙雲奴傳中入個人第3球，「戴帽」時間只係13分鐘54秒。曼城完場前6分鐘由小將占士麥艾迪「埋齋」，大勝4比0完場。

今場只係馬莫殊第3次喺英超上陣，領隊哥迪奧拿賽後大讚：「馬莫殊喺德甲已經有好靚嘅數據，我哋知道呢種表現係遲早問題，當球隊運作得好，所有人都會融入得更快。當然馬莫殊仲要繼續進步，依家就要睇佢點樣承受接踵而至嘅讚美。」

曼城今場唔係順風順水，擔任隊長嘅艾寧夏蘭特喺尾段交助攻後落地受傷，攬住膝頭表現痛苦，亦要即時被調離場，令人擔心佢重蹈洛迪卡斯簡迪膝傷提早收咧覆轍，哥迪奧拿賽後就派定心丸：「佢跌低嗰陣嚇死人，但佢之後笑住咁行出場，軍醫亦冇講咩壞消息，希望冇乜事。」曼城周四(20日)凌晨要喺歐聯附加賽次回合作客皇家馬德里，首回合佢哋輸2比3，呢場生死戰非勝不可。