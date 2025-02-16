港超聯 東方主場激鍊理文
2025年02月16日 14:00
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港超聯：東方 vs 理文
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）重頭戲，上演「高級組銀牌」決賽翻版，東方坐鎮旺角大球場硬撼理文。東方主隊有葉鴻輝復出把關，米祖域和卡路士鎮守中路，馬高斯、梁振邦及馬希偉控制中場，支援巴科爾及費利浦薩攻堅；至於理文，泰法蘇尼、余煒廉及杜度扼守後防，保利臣及黃威負責派牌，艾華頓在前線爭取入球，安尼亞先列後備。
東方正選：
1 葉鴻輝 ［GK］
2 賀爾
6 米祖域
7 巴科爾
10 費利浦薩
16 梁振邦
19 亞歷斯祖
20 卡路士
22 梁冠聰 ［C］
23 馬希偉
27 馬高斯
理文正選：
28 陳嘉豪［GK］
5 杜度
7 保利臣
8 艾華頓
10 黃威［C］
13 李毅凱
20 保連奴
23 泰法蘇尼
55 余煒廉
91 羅沙
99 施卡達利
東方後備：
26 廖富源［GK］
40 鍾凱文［GK］
9 巴杜姆
28 蕭政
32 林衍廷
33 高銘浩
35 林千裕
42 楊棟棋
43 黃安游
44 柏拔
77 李俊霆
88 張文浩
理文後備：
1 梁興傑［GK］
25 潘尚希［GK］
2 周子謙
4 立花稜也
6 胡晉銘
9 安尼亞
11 鄭兆均
12 羅焯熙
16 顏樂楓
17 張憙延
26 黃俊皓
31 翁煦濤
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）重頭戲，上演「高級組銀牌」決賽翻版，東方坐鎮旺角大球場火併理文。「黃黑軍團」上場聯賽反勝九龍城，士氣大振，面對上周重返勝軌的東方，激鬥可期（港台電視31及on.cc東網周日下午3時同步直播）
東方上場以2比0擊敗冠忠南區，一掃本月初被傑志打破聯賽不敗身的悶氣，但主教練盧比度（Chino）認為是役面對理文，惡戰難免：「上場雖然贏波，但表現唔太好，但走咗幾個主力之後，表現難免有影響，而理文每次都畀到我哋好大壓力，近況又好唔錯，預咗今場惡踢。」值得一提，早前先後受傷的葉鴻輝及林衍廷，是役未必趕及擔正。
費利浦薩就稱今仗對聯賽形勢舉足輕重，揚言全隊已準備就緒，為球迷送上精彩賽事：「今場賽果對形勢有好大影響，應該吸引到唔少球迷入場，令氣氛更加正，我哋到時一定搏到盡，希望同理文一齊踢場好波畀大家睇，可以贏波就更加好喇！」
理文上場落後兩球之下，以3比2反勝九龍城，主教練賀蘭特認為首度於聯賽擔正的新援泰法蘇尼仍要時間磨合，期望新兵及年青球員繼續為球隊帶來火花：「Ryan（泰法蘇尼）同『阿Mo』(羅焯熙）都係第一次喺聯賽擔正，佢哋兩個喺上場嘅表現唔錯，我覺得球隊呢個階段應該畀多啲機會年輕球員去累積經驗，至於Ryan嚟咗香港短短幾個禮拜，佢要多啲時間去適應返港超嘅節奏，我諗只要畀啲耐性，佢會愈來愈融入隊波，希望今場產生更加好嘅化學反應，踢場好波畀球迷睇。」
繼年初二「高級組銀牌」決賽之後，相隔兩周再度與東方碰頭，保利臣形容今仗對球隊爭冠形勢影響深遠，期望把握今場關鍵戰全取3分：「我哋今季目標一直係衞冕聯賽冠軍，你見到依家個聯賽排名，上游球隊分數都好接近，我哋已經冇乜失分空間，東方絕對係今季實力份子，所以今場無論點都一定要打醒12分精神，幫球隊攞走晒3分。」