魔鬼賽程第2站　利物浦一肚火主場大爆發

利物浦「魔鬼賽程」第2站，將於晏菲路主場迎戰狼隊。「紅軍」上周中喺「默西賽德郡打吡」遭愛華頓逼和2比2，超長補時失守令全隊好谷氣，返主場出擊要搵人洩忿，狼隊向來不擅作客，作客失球係英超第2多，加上利物浦近6次主場5次開4球或以上，3.5球入球大屬不二之選。（Now 621、631及611周日晚10時直播）

英足盃出局後，利物浦連續5場英超一周雙賽，上場對完愛華頓，之後對手係狼隊、阿士東維拉、曼城同紐卡素，相對上狼隊比較「易食」，加上佢哋上周中對愛華頓球證補時補上補搞到失分，有冤無路訴，因此今場定會爭取踢出漂亮勝仗，為之後嘅連場硬仗一壯行色。

雖然賽程密，但利物浦暫時只有祖高美斯一名傷兵，同埋居迪斯鍾斯上仗領紅要停賽，其餘所有主力都可候命，主帥施洛喺前鋒線上有多個選擇，發揮正常下，要攻破狼隊防線應該唔難。

狼隊近況唔錯，喺新帥域陀佩利拉領軍下，近期喺聯賽同英足盃2連勝，兩場都贏2比0，不過作客始終係佢哋最大弱點，聯賽作客12場失28球屬英超第2多，而且近期連場拚搏下有唔少傷兵，黃喜燦同佐真拿臣缺陣影響頗大，不過馬菲奧斯根夏近期腳風順，有機會再有「士哥」，計落入球唔會少。

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