曼聯遇剋星　陷入水深火熱

英超好戲碼，熱刺主場迎戰曼聯。兩隊今季戰績都差強人意，好彩熱刺傷兵問題終於有改善，門神古里莫維卡里奧等多名「十字兵」有望復出，對主帥普斯迪高路嚟講係及時雨，加上近年碰頭食住「紅魔」，平手盤一於撐熱刺。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

作為傳統勁旅，熱刺同曼聯依家喺聯賽只係位處下半版，點講都唔合格。熱刺今季英超攻入48粒，火力依然強勁，不過佢哋最大問題係傷兵滿營，仲要集中晒喺防線，導致失波冇停過，至今已失咗37球，直接導致佢哋徘徊中下游，並且接連喺英聯盃同英足盃出局，令澳洲籍教頭普斯迪高路嘅帥位危危乎。

幸好黑到盡頭終於見到曙光，首席門神古里莫維卡里奧長抖兩個幾月後，有望復任正選，後衞烏杜治同中場占士麥迪臣亦至少可以喺後備席候命，雖然上場英足盃遭維拉淘汰，但新加盟嘅前鋒馬菲斯泰爾為球隊破蛋，極速融入，眾將必定傾力為「澳普」而戰。

另邊廂，曼聯各項賽事近5場獲4勝1負，齋睇近績比熱刺好得多，不過其中2場係歐霸對實力偏弱嘅格拉斯哥流浪同布加勒斯特星隊，而聯賽作客贏富咸嘅入波，係省中人改變方向笠死對手，上場英足盃後衞哈利馬古尼絕殺李斯特城嘅頭槌，明顯係越位，只因冇VAR而走甩，贏波唔係符碌就係靠運，反而上場聯賽輸畀水晶宮就現晒形，唔好睇得佢哋咁高。何況近4次交手，熱刺取得3勝1和未輸過，絕對唔赦「紅魔」，平手盤可謂坐和望贏。

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