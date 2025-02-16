港籃徐遠成受傷退出亞盃外　馬港燊補選：驚訝又開心！

籃總於早日公布香港代表隊亞洲盃外圍賽12人決選名單，其中獲選的香港東方前鋒徐遠成於周六（15日）訓練時受傷，宣布無緣出戰亞盃外，甲一球隊崇德飛鷹中鋒、「港產巨人」馬港燊（Jeff）獲補選，即將首度為港隊披甲的Jeff對此直言：「好驚訝，同時亦好開心！好榮幸能入選，相信自己有能力代表香港出賽！」

港隊主教練趙永良透露，徐遠成（Adam）在昨日練波時受傷：「他的脚腫得好嚴重，要消腫後才能做治療，亦都要去照MRI（磁力共振掃描），已經證實趕不及window 3（第3輪賽事）。我們臨時召開會議決定補選馬港燊，相信他的能力能幫助到港隊。」

身高2米10、司職中鋒的馬港燊，昨日以亞盃外12人名單以外的後備身份出席港隊訓練，他對自己獲補選感到驚訝又開心，直言「熱完身後才得知這一消息」：「好榮幸能入選，是時候證明自己是有能力代表香港出賽，拿到好成績！」Jeff續指：「剛剛倉猝入決選，相信未來經過屢次磨合後，與大家的默契會愈來愈好，而自己亦會在短時間内調整好，盡量打出好表現。」

現年24歲的馬港燊，即將首度代表港隊出戰國際大賽，談及個人目標，Jeff表示：「得知新西蘭和中華台北的陣容較為高大，最緊要做好自己分内事，以防守為主保護好籃板，再盡量打好進攻。」港隊將於本月20日及23日在荃灣體育館出戰兩場主場賽事，馬港燊笑言：「要抓緊時間通知家人朋友來現場打氣，因事情太過突然『冇人知』！至於主場作賽實會更加興奮，起碼要捍衞自己主場！」