新鴻基公司香港帆船賽周　港將大放異彩多面獎牌入袋

港精英及青少年帆船運動員兵分多路迎戰世界各地強手，眾人表演卓越，在帆船賽週中大放異彩。（賽會提供圖片）

由中國香港帆船運動總會主辦、香港遊艇會協辦的「新鴻基公司香港帆船賽周」（下稱帆船賽周）暨第三屆「29er亞洲帆船錦標賽」（下稱亞錦賽）於周日（16日）圓滿結束。

帆船賽周共設十一個級別賽事，包括：29er、激光4.7型帆船、激光雷射型帆船、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva以及三個初階級別，分別是樂天型帆船初階組、少年碧高組以及少年Fusion組別。各組別分別於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行。

317位帆手來自12個國家及地區，包括加拿大、中華台北、中國內地、希臘、關島、意大利、中國香港、日本、新加坡、瑞典、泰國及美國等地的青年帆手，於2月13日在時晴時雨，和緩至清勁的的風力下展開首日賽事，次日（14日）風力更一度增強，頭兩天各級別選手已一共完成8場賽事。第三日（15日）及煞科日（16日）風力急轉直下，各比賽海域都處於微風甚至是無風狀態，賽事更需要延遲開賽，甚至腰斬。

儘管如何，不同級別及組別的冠軍於煞科日順利誕生。成績方面，焦點港將麥皓然和麥曉彤首次以「姊弟檔」出戰「29er亞洲帆船錦標賽」，在佔盡主場之利下，初出即勝。三甲分別是冠軍為港代表麥皓然和麥曉彤，亞軍為美國選手Kevin Cason 及Holland Vierling而季軍則為泰國選手Patcharaphan Ongkaloy及Kan Kachachuen。

在ILCA 6型帆船組別方面，東京奧運港將洛雅怡（Stephanie Norton）以大熱姿態勇奪冠軍，同為港將高文思（Nancy Highfield）則奪亞席；來自日本的選手舩澤奈菜（Nana Funazawa）則位列第三。

ILCA 7型帆船有港將貝俊龍（Nicholas Halliday）坐陣，他在四日的賽事均有穩定發揮，輕取冠軍。其師弟杰朗風則奪亞席。

帆船比賽一向是共融賽事，在2.4mR方面，三甲分別為冠軍居港法籍選手VS Bertrand，亞軍屬殘亞港將付遠威，季軍則由張致力奪得。

有關「新鴻基公司香港帆船賽周2025」的各組別成績可見於下列網址：