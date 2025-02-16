丹恩奴域：柏斯波利斯非勝不可

今場賽事對柏斯波利斯來說舉足輕重，事關他們定要於主場擊敗艾納斯，才能夠鎖定亞冠精英盃淘汰賽圈的晉級資格。

艾納斯因已取得16強的入場劵而戰意成疑，所以柏斯波利斯將有很大的獲勝機會。事實上，柏斯波利斯的主場阿薩迪球場能夠容納超過80,000名球迷，換言之氣氛將會非常熾熱。柏斯波利斯後防表現強勁，我相信其防線能夠好好應付無欲無求的艾納斯鋒線，但另一方面，這支伊朗球隊亦有必要加強前線的進攻火力。

阿里普亞速度高、踢法直接及把握力好，絕對是一位具質素的球員，但到目前為止其表現並不夠好，只曾攻入1球。然而，我認為中場隊友亦需要為他製造更多機會才可。阿曼沙迪、蘇路殊拉菲爾及烏雲路夫等技術了得的球員，定要看到阿里普亞的走位位置，以及找出對方防線的空位，並將皮球送到他的腳下，才能產生威脅。

由於艾納斯經已出線16強，因此如果基斯坦奴朗拿度作客出賽的話，我反而會感到非常驚訝，預期其他星級球員也會休戰，並將集中力放在本土聯賽。

毫無疑問，其他球員將會得到一個給予領隊派奧利留下好印象的機會，所以大家要留意艾曼耶也、穆罕默德馬蘭及韋斯利等年青小將，以及好波之人翼鋒加利比的演出。

我認為艾納斯的後防將會作出變動，經驗不足的防線有可能在應付對方死球攻勢時犯錯，所以柏斯波利斯的高大守衛將會於死球攻勢時上前助攻，產生巨大威脅。

在正常情況下，艾納斯應該可以勝出，但我預期他們今仗將會以年青球員為正選骨幹，不會有太多星級球員坐鎮，所以我認為主隊柏斯波利斯將可小勝艾納斯，取得晉級資格。