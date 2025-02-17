曼聯殘陣再輸熱刺　艾摩廉淪67年最差領隊

曼聯沉淪低處未算低！周一(17日)凌晨英超，傷兵滿營嘅曼聯作客0比1不敵熱刺，聯賽榜恥辱性跌落第15位，雖然理論上唔愁降班，不過領隊魯賓艾摩廉就繼續改寫羞家紀錄。呢位葡萄牙教頭執教14場聯賽輸8場，淪為曼聯近67年最差領隊，成績遠遠衰過莫耶斯、蘇斯克查、坦哈格等「失敗」前任。

曼聯過去1周出現大量傷兵，今場地莊人腳作客，早段急攻被古里莫維卡里奧連環撲救所阻，入唔到波轉頭就失守，熱刺13分鐘由占士麥迪臣「執雞」領先。曼聯之後嘗試反撲，阿歷真度加拿祖有大量射門機會，但通通未能把握，而且後備多數係青年軍，無陣可變係最終輸0比1完場。

今季25輪聯賽輸咗12場，係曼聯自73/74嘅降班球季後，同期輸波次數最多嘅一季，「慶幸」係佢哋離開降班區仲有12分差距，護級機會仍然好樂觀。艾摩廉上任後踢14場聯賽，只得4勝2和8負惡劣成績，追平1958年看守領隊占美梅菲嘅紀錄，成為曼聯近67年最差領隊。

自費格遜退休後，曼聯聘用嘅領隊「冇個掂」，但莫耶斯、蘇斯克查、坦哈格等飽受批評嘅主帥，喺英超勝率衰極都有50%或以上，而艾摩廉嘅勝率不足29%。艾摩廉賽後表示：「我唔擔心帥位問題，亦明白球迷、傳媒嘅諗法，我最憎輸波嘅感覺，但對自己工作充滿信心，我依家擔心嘅係球隊，而唔係自己。」