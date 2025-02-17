巴西小子方錫卡展現潛力　奪生涯首個ATP錦標

網壇新勢力繼續一浪接一浪，18歲的巴西小子方錫卡在ATP250的阿根廷公開賽，展現了驚人潛力，奪得生涯首個ATP巡迴賽錦標。

世界排名99位的方錫卡在男單決賽，以直落兩盤6比4、7比6(7比1)擊敗排名比自己高79位的阿根廷球手施雲杜奴( Francisco Cerundolo)，在一眾布宜諾斯艾利斯觀眾面前捧盃。

方錫卡是自2000年以來第4位奪ATP男單冠軍的最年輕球手，僅次於日本名將錦織圭、西班牙傳奇拿度及小天王艾卡華斯。同時，也是ATP巡迴賽歷史上第10位最年輕冠軍，值得一提他是首位於2006年出生的冠軍得主。

「即使我在阿根廷，但也有巴西人為歡呼，實在太奇妙了!」方錫卡賽後捧着冠軍獎盃答謝球迷支持:「現在的生活實在令我難以置信，感謝我的朋友及贊助商，協助我能實現夢想～打網球。」

方錫卡在2024年底贏得ATP新生代年終賽冠軍，評選為21歲以下最佳男選手，他是繼現任世界「一哥」仙拿之後，贏得新生代錦標的第二年輕冠軍。仙拿是於2019年奪標，並於2023年邀請方錫卡作陪練時，成功游說這位巴西小子轉戰職業球壇。

事實上，方錫卡的潛質優厚，今年澳網首輪即淘汰了9號種子魯列夫，令全球注目，而西班牙小天王艾卡華斯也視他為未來的超新星。方錫卡的最新世界排名將升至68位，周一在自己家鄉出戰里約公開賽。