自由滑雪世界盃收爐　李方慧力挫谷愛凌封后

2025自由式滑雪U型場地技巧世界盃閉幕戰，周日（16日）於加拿大卡加利上演尾站，21歲的中國選手李方慧以90.5分的成績奪金，兼以賽季總積分305分與英國選手阿特金（Zoe Atkin）並列榜首，領先中國名將谷愛凌5分之下，與阿特金共同捧走今季水晶球獎盃。

2025亞冬運自由式滑雪U型場地的金牌得主李方慧，周日（16日）於自由式滑雪世界盃再下一城，以90.5分的成績擊敗87.75分的阿特金取得金牌，這是她職業生涯首度勇奪世界盃冠軍，賽後接受訪問時表示：「我真的很開心很激動，上個賽季我表現不太好，但這個賽季我一直在不斷進步，我為自己感到驕傲。」而上屆卡加利站盟主谷愛凌，此前因傷退出亞冬運，並且缺席了世界盃阿斯本站的自由式滑雪U型場地項目，最終今季由李方慧和阿特金，以總積分5分之差領先谷愛凌奪得獎盃，這也是自由式滑雪世界盃自1980年創立以來，第一次由兩位選手共同獲得此項目冠軍。