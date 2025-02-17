【西甲】巴塞好大喜「攻」衝榜首

今晚西甲壓軸好戲，巴塞隆拿主場迎戰華歷簡奴。巴塞喺主帥費歷克麾下火力全開，唔係人咁品，加上贏波就殺上榜首，肯定狂攻。華歷簡奴連場報捷，信心爆棚唔怕駁火，3.5球入球大趁早買。（Now 632周二凌晨4時直播）

巴塞經歷上年年尾一輪低潮，踏入2025年重上正軌，各項賽事近11仗豪取9勝2和，包括連挫畢爾包同皇馬贏得西超盃，而且呢11仗狂轟41粒，單計近6場有5次開4球或以上，真心癲。唔單止老將羅拔利雲度夫斯基重拾射門鞋，新星拉明耶馬、拉芬夏比洛尼及後備嘅費倫托利斯都交足貨，甚至後衞都殺得性起，單以右閘祖利斯古迪為例，佢入波加助攻已達10個，真係全民皆攻。

巴塞今晚決心亦唔使懷疑，事關上輪「馬德里打吡」和波後，頭2位嘅皇馬與馬體會今輪又同時失分，巴塞只要全取3分，就追到同榜首皇馬同分，仲唔趁地利狂攻華歷簡奴咩。

另邊廂，華歷簡奴亦非善男信女，近9場聯賽取得5勝4和未輸過，兼且場場有波入，包括3比3激和皇馬，難怪有機挑戰歐洲賽，前鋒尼迪卡刑滿復出火力更猛，絕對唔易啃。既然兩隊都咁弗，隨時合演入球騷，捧3.5球大盤最划算。

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