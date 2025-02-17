艾殊利高爾：哈利卡尼為對手送上致命一擊

如果些路迪想要在今屆歐聯再晉一級，就必須在附加賽次回合面對拜仁慕尼黑時傾盡所有。

德甲榜首拜仁在附加賽首回合作客蘇格蘭以2:1勝出，形勢稍佔上風。不過，些路迪上仗尾段由前田大然追回1球，為他們帶來一線生機。

羅渣士執教的些路迪作客安聯球場想要取勝，可謂難過登天，皆因拜仁今季在各項主場賽事只曾不敵利華古遜，並且在安聯球場的最近7場比賽保持全勝。

相反，些路迪在今屆歐聯作客賽事尚未開勝門，並且在最近7場作客比賽中也只取得了2場勝利。一如我的所料，上仗哈利卡尼在下半場甫開賽不久迅速入球，像對大部分球隊一樣為對手送上致命一擊，迄今為止他在今屆歐聯的入球數字已達7個。

拜仁於上周六聯賽作客以0比0打和利華古遜，繼續保持領先優勢。些路迪則在蘇超戰場以3比0大勝登地聯。這支蘇格蘭球隊當然希望能零封拜仁，然而在對上一次的德國之旅，作客被多特蒙特狠狠教訓了一頓，慘輸1比7。或者，他們先要希望避免再次被大炒。

對於些路迪而言，拜仁慕尼黑實在太超班了。我認為，拜仁在安聯球場的主場球迷面前將大打身價波，以一場大勝昂然晉級下一輪。