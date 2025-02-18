亞冠精英盃中日大戰　免費台直播

亞冠精英盃A組最後一輪，FC上海對神戶勝利船。FC上海現時排第10，只有些微出線機會，先決條件係今場必須贏波，再寄望第8位及第9位球隊失分，任務艱巨，而且限於實力，該隊今場要取勝只有一種可能，就係先穩住防線，再伺機突襲，把握神戶勝利船篤定出線，戰意一般嘅空檔求取勝果，加上佢哋近4次亞冠盃對日職球隊，3次開2球或以下，不妨揀中位數2.5球入球細。（HOY TV 76台周二晚8時直播）

上輪亞冠所見，神戶勝利船在穩奪出線權情況下，仍然大炒上海海港4蛋，呢場波勝利船之所以大勝，一來佢哋主場出擊，二來上海海港為爭出線同佢哋對攻，畀到勝利船更多空檔進攻，結果輸到大大鑊；由此可見，喺現時情況下同勝利船鬥攻，等同自殺，FC上海要創造奇迹贏波出線，就要另尋方法。

FC上海上輪對排榜首嘅橫濱水手，結果作客僅輸0比1，雖然輸波，但賽果尚可接受，亦可保存士氣，同時亦睇到，FC上海好清楚自己定位，就係明知唔夠人踢，就先做好防守，等待機會反擊，不宜太過進取搶攻。至於今場大戰，係FC上海爭取出線最後機會，相信佢哋面對到訪嘅勝利船會先求不失，保持隊形，再喺關鍵時刻博「偷雞」，因此預計今場會係少入球賽事。

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