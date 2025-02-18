全明星賽新制惹批評　杜蘭特怒批：取消吧啦！

NBA全明星周末已經曲終人散，然而批評聲音不斷，協助奧尼爾隊贏得全明星賽的杜蘭特更在社交平台更新帖文，建議聯盟乾脆取消全明星周末。

為了提升吸引性及提高關度，今屆聯賽特別將全明星賽改制，由過往的東、西岸球星對戰，改為4隊作賽，以單淘汰進行，先取得40分為勝，最終擁有MVP史堤芬居里、杜蘭特及達頓等球星的奧尼爾隊以41比25擊敗巴克利隊捧盃。

不過，很多球員及球迷批評新賽制欠吸引力，效力太陽的杜蘭特更在社交平台表示:「我覺得睇批評NBA，比起實際睇比賽更有趣；實在瘋了，取消全明星周末吧！讓大家都可以休息一下，因為我們這段時間都太痛苦....」他還表示，奪冠、交易及自由球員市場的關注度更高，誰還在意全明星。

事實上，新制的全明星賽未獲好評，有美媒報道指NBA聯盟已經討下一屆全明星賽可能出現的三個變化，包括提早在當地時間下午5點開始，亦考慮增設單挑賽，據消息人士稱，獎金高達100萬美元，有球星已表態有興趣，當中包括「字母哥」。

至於第三點則是入樽賽引入球星，希望可以吸引更多人關注，事實上，昔日這項賽事都是超級巨星的表演舞台，米高佐敦及高比拜仁都曾是入樽賽冠軍。不過，全明星賽最終會如何演變，就要明年分解。