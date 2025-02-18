「女版咖喱」下月訪港　將現身精英賽決賽

綽號「女版咖喱」的WNBA總冠軍級射手莎賓娜伊奈絲古（Sabrina Ionescu），即將展開個人首次亞洲巡迴之旅。當中3月16日更會來到香港，體驗街頭籃球文化以及到訪學校，並出席Nike全港學界精英籃球比賽，期望激勵下一代運動員。

去季助紐約自由人捧起隊史首座總冠軍的WNBA球星莎賓娜伊奈絲古，前年曾於明星賽3分大賽，以27射25中的命中率，打破NBA及WNBA的三分大賽紀錄奪冠。上年則與「咖喱仔」史堤芬居里在全明星賽同場較量，鬥射3分球，最終僅以26比29落敗，因此擁「女版咖喱」之稱。

莎賓娜伊奈絲古的亞洲巡迴之旅會在3月展開，當中共有3站，她將會先到訪菲律賓馬尼拉、中國廣州，而最後一站則來到香港。根據公關提供的新聞稿，Sabrina預計屆時將深入了解香港籃球文化，體驗街頭籃球之餘，兼到訪兩間學校，幫助同學們學習如何在日常生活和運動中突破障礙。除此之外，她又將現身Nike全港學界精英籃球比賽，為同學打氣，以行動激勵新一代香港運動員。

Sabrina亦對今次巡迴之旅感到興奮：「我很高興能夠近距離與馬尼拉、廣州和香港的籃球迷，尤其是與年輕的籃球員互動。即使身在紐約，我也能感受到他們對這項運動的熱愛。我們將共同慶祝籃球運動，希望能互相激勵，一同為籃球付出，以承諾和努力來實現我們的夢想。」