成香港居民後首次「主場出擊」　卓林普：呢排鍾意打邊爐

當今桌球「世一」卓林普周二（18日）現身「世界格蘭披治桌球大獎賽 2025」記招，並回應記者提問，其中「準神」透露近日愛上打邊爐，又盼球迷踴躍入場，令他擁有主場之利。

卓林普去年12月成為繼奧蘇里雲後，另一位經優秀人才入境計劃，成為香港居民的桌球名將，他是日回應傳媒提問，希望球迷入場觀賽，令他佔據「主場之利」，又打趣道自成為香港居民後，來港參賽比參加世錦賽更緊張：「香港球迷真係無得頂，希望大家繼續支持我，令我猶如在主場出擊，希望能夠令香港感到驕傲，如果可以與同樣成為香港居民的奧蘇里雲，在決賽交手就更加好。」

當被主持人問及最喜愛的香港美食，「準神」已入鄉隨俗，表示十分喜歡打邊爐及菠蘿包：「我最近愛上打邊爐，不過暫時不太習慣食太辣，仍在適應不同口味，又愛吃菠蘿包，我亦喜歡到山頂遊覽，那裏的景色可能是世界上最美麗的風景。」

對於香港桌球發展，「準神」盼令這項運動，在香港以至全球更加流行，希望日後有香港球手贏得世錦賽冠軍：「香港培養出幾位優秀的球手，例如Marco（傅家俊）和『安儀』（吳安儀），希望隨着桌球在香港更加流行，將來香港都可以誕生世錦賽冠軍得主。」