完美數據　曼城歐聯翻身要靠「小洛迪」

曼城喺歐聯附加賽首回合主場2比3不敵皇馬，次回合作客想翻身，新兵尼高干沙利斯將扮演重要角色。呢位23歲西班牙中場上場英超對紐卡素有出色表現，協助球隊大勝4比0，被領隊哥迪奧拿稱讚為「小洛迪」，「藍月亮」有番1位正宗防中助陣，可大大增加反勝本錢。

洛迪卡斯簡迪受傷抖長之下，曼城早前豪花6,000萬歐元(約4.9億港元)向波圖收購尼高干沙利斯，佢首次為「藍月亮」上陣踢英足盃對奧連特傷出，導致缺陣首回合對皇馬，結果曼城冇1位防中做屏障，防線弱不禁風，兩度領先都倒輸。

幸好尼高干沙利斯傷勢冇大礙，上場英超擔任正選，表現一鳴驚人，全場有112次觸球，103次傳球有100次成功交畀隊友，3項數據都係全場球員之冠。防守方面，尼高干沙利斯有3次搶截，4次對抗都勝出，並且冇犯規，哥帥對佢讚不絕口：「尼高係小洛迪，佢喺五五波爭奪之中，幫助球隊好多，簽入佢屬於一次完美投資，但佢仲未達到洛迪卡斯簡迪水平。」

另外，尼高干沙利斯出身巴塞隆拿青年軍，曾於2022年1月西超盃為巴塞上陣對皇馬，佢擁有「巴塞DNA」，今仗重遇宿敵皇馬，肯定額外搏命爭勝。