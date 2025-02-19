拜仁絕殺些路迪　戲劇性闖歐聯16強

周三(19日)凌晨歐聯附加賽次回合，德甲班霸拜仁慕尼黑踢得狼狽，靠艾方素戴維斯喺補時階段「執雞」，主場1比1逼和蘇超嘅些路迪，兩回合合計贏2比1驚險晉級，喺16強將會對馬德里體育會或者利華古遜。

拜仁首回合領先2比1，今仗返主場應該更輕鬆，但事實係些路迪球員奮力作戰，同主隊踢成均勢，前田大然就曾單刀射高。63分鐘拜仁後防犯錯，前田大然努力反搶後交靚助攻，尼古拉斯古恩冷靜射入，總比數追成2比2平手。

拜仁之後發起狂攻，但連番埋門都逃唔過卡斯柏舒米高，直到補時4分鐘，哥列斯卡接應米高奧利斯傳中頭槌，卡斯柏舒米高反應快擋出，但被艾方素戴維斯龍門口成功「執雞」，為拜仁絕殺些路迪晉級歐聯16強。

拜仁教練高柏尼賽後承認球隊表現唔好，但亦情有可原：「呢場係艱難嘅和局，我哋要睇番個大環境，球隊6日內踢3場硬仗，消耗咗好多精力，最重要係我哋喺德甲榜首領先8分，歐聯亦晉級16強，結果先至係最重要。」

拜仁喺16強會面馬德里體育會或利華古遜，想繼續晉級就要靠主場威力，佢哋逼和些路迪後，將歐聯主場不敗紀錄增加至21場，係現存嘅歐聯最長主場不敗走勢。