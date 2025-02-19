祖高域遇「一輪遊」　賽前確認與梅萊繼續合作

塞爾維亞球王祖高域周二(18日)在卡塔爾網球公開賽，以直落兩盤不敵意大利的貝納天尼，遭遇「一輪遊」，這也是他自澳網因腿筋拉傷退賽後的首場比賽。

37歲的祖高域以6比7(4比7)、2比6不敵貝納天尼，這是他跟對手生涯五次對壘中的首敗，而他爭取在ATP的第100勝仍要再等，目前只有干納斯（109場）及費達拿(103場)，達到生涯100勝的成就。

擁有24個大滿貫冠軍的祖高域對於首圈出局後，並不是與任何傷痛或身體不舒服有關:「今天的確是技不如人，我沒有打到自己想要的水平，可能是仍然沒有按照自己的走位，但是....我比賽時沒有疼痛，所以沒有任何藉口。」祖高域對上一個比賽就是澳網，而他躋身準決賽迎戰沙維列夫，最後因傷退賽。

至於在他遭遇「一輪遊」之前，已確認與3屆大滿貫冠軍兼好友梅萊繼續在教練團隊合作：「我跟他表達了合作的意願，很高興他接受了。我們合作時間有多久暫不確定，但大家都同意以美國為基地，稍後會參加一些紅土比賽，再視乎情況。」祖高域在澳網出局後曾表示與梅萊在討論未來之前需要「冷靜期」；而英國網壇傳奇去年8月退役後，在11月底突然擔任了祖高域的教練。