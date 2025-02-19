賓菲加神鋒入波創歷史　佢係下一位達雲紐尼斯？

周三(19日)凌晨歐聯附加賽次回合，賓菲加主場以3比3逼和摩納哥，兩回合合計贏4比3晉級16強，前鋒柏夫利迪斯兩回合都有波入，成為歐聯1992年改制後，首位單屆入到7球嘅賓菲加球員，更勝昔日賓菲加神鋒達雲紐尼斯，預料將成為各大豪門搶購目標。

賓菲加首回合作客憑柏夫利迪斯一箭定江山小勝1比0，呢位26歲希臘國腳今場次回合再有神勇演出，22分鐘左路傳中，由艾度路高奴近門剷入打紀錄。摩納哥隨即展開大反擊，憑南野拓實、艾利斯賓沙希各建一功反超前。

戰至76分鐘，賓菲加獲得12碼，柏夫利迪斯主射入網扳平，近4次歐聯上陣都有波入。摩納哥由後備上陣嘅18歲小將伊蘭尼基拿入波，再次領先，踢到84分鐘，艾華路費南迪斯左路傳中，奧簡高古凌空射入，為賓菲加扳平3比3，兩回合合計贏4比3。

柏夫利迪斯今場貢獻1次助攻及射入1球，成為晉級功臣，佢上年夏天以1,800萬歐元(約1.46億港元)轉會費，由阿爾克馬爾轉投賓菲加，各項賽事上陣37場入16球，最犀利係近6次歐聯上陣入7球，包括對巴塞隆拿一役上演「帽子戲法」，估計佢現時身價已升至3,000萬(約2.4億港元)歐元，今夏可能被其他大球會收購。