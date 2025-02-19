車隊「大晒冷」賀F1 75周年　咸美頓：充滿活力

為慶祝世界一級方程式（F1）75周年，周二（18日）在英國倫敦O2體育館舉盛大活動，10支車隊「大晒冷」展示今季2025的新戰車，是F1史上第一次，新加盟法拉利的7屆世界冠軍咸美頓更成為焦點。

10支車隊以2024年度排名的相反順序出場，與現場15000名觀眾見面，並展示了他們新賽季的戰車，大部份的戰車塗裝都維持2024賽季相似的色調，僅有「細牛」Racing Bulls有較大改變，由藍色主調變為白色為主，感覺更清爽。

全場目光當然是7屆世界冠軍的英國車王咸美頓，他首次以法拉利車手身份在全球注視下公開亮相，他與隊友摩納哥的勒卡歷連同車隊老闆Frederic Vasseur一齊在舞台上出現，迎來全晚最熱烈的歡呼聲，「大家晚上好！」穿上法拉利紅色戰袍的咸美頓發言，已迎來震撼的掌聲及叫喊聲：「能與大家一起真是一個美好的晚上，我這刻想到的詞語是『活力』，我感覺充滿着活力，因為一切都是新的。專注未來，我很高興能成為團隊的一員。」咸美頓結束典禮後，已即飛返意大利，為周三法拉利的正式發布會作準備，而他今年的目標是爭取破紀錄的第8個世界冠軍。

當然，在典禮上也有車迷歡迎的不同車手，包括上季表現搶鏡的麥拿侖車手諾里斯、傳奇車手阿倫素及由法拉利轉投威廉士車隊的沙恩斯和平治的羅素都迎來熱烈掌聲；不過，當紅牛車隊主管賀拿發言時，卻換來噓聲，當衞冕冠軍的車王麥斯韋斯塔本揮手時，才有歡呼聲遮蓋着一些噓聲。

10支車隊連同20位車手同台的震撼場面，實在是F1史上第一次，今次活動吸引了全球約460萬人透過直播觀看，其中最高峰值有110萬人同時收看，平治總監禾夫表示:「這是一個新的里程碑，這是一次令人驚嘆的活動。」車隊以去年排名的倒序登場，冠軍麥拿侖則是壓軸亮相，車隊王牌車手諾里斯稱:「很高興今晩來到這裡，我們都很興奮，付出了很多努力，今天才是開始。」

2025年度F1新賽季將於3月14至16日在澳洲揭幕，中國上海則列為第二站；而車隊及車手們將於2月26至28日在巴林作最後測試賽。