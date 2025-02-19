籃總公布新合作夥伴　攜手辦公開賽予市民參加

甲一男籃總決賽回歸疫情前規模，亞洲盃外圍賽港隊將主場亮相迎戰，籃球項目成為近期全城熱話，中國香港籃球總會（籃總）緊貼步伐，周三（19日）與Sun Life 永明舉行合作協議簽署儀式，簽訂為期3年夥伴合作協議，獲逾千萬港元贊助提供運動員支援、籃球普及和社區推廣，亦宣布將攜手舉辦香港籃球公開組男女子聯賽（Open League），並歡迎全港籃球愛好者參加。港隊代表楊和、黃雅婷是日出席活動，兩人表示藉今次合作能為進一步推動本地籃壇發展。

籃總是日舉辦記者會，宣布是次合作的資源將會用作運動員支援、籃球普及至更廣闊層面、以及社區籃球推廣。其中運動員支援方面，為港隊成員提供醫療及意外保險；成立獎學金計劃，為成功升讀大學或正就讀大學的U18及U22港將提供獎學金；並設立青年球員實習計劃，提供職場講座及實習機會，兼顧球員退役後的職業發展。

至於籃球普及至更廣闊層面，將舉辦香港籃球公關組男女子聯賽，此賽事獲籃總認可，分為甲、乙組並設升班機制的籃球聯賽，旨完善球隊發展階梯，吸引更多籃球愛好者投入比賽。此外，聯賽將不設年齡限制，任何年齡層的球員均可報名參與，而由贊助商永明職員組成的籃球隊已落實參賽。籃總會長陳瑞添表示：「籃總會尋找承辦商主辦該聯賽，預計屆時將最少有60支球隊參加。」

同時，籃總與新贊助商亦計劃於今年至2027年期間舉辦國慶盃籃球賽，參賽隊伍將會包括本地大學及專上院校的球隊，以及海外大學球隊。社區籃球推廣方面，將會於不同地區舉辦免費青少年籃球工作坊，鼓勵青少年開拓樂觀積極的生活方式，注重身體與心靈的健康。

籃總副會長兼港籃青年軍總領隊周致人表示，希望藉今次合作深化社區籃球推廣，並銜接更專業及全面的系統化訓線、務求為本地籃壇注入活力，為本地籃壇發掘及培育新血，吸引更多年青人加入籃球運動以至發展籃球事業。

對於即將新辦的香港籃球公開組男女子聯賽，港籃代表楊和（Glen）表示他曾經效力過加拿大和西班牙球隊，當地聯賽的升降制度較為完善，認為香港可以效法。此外，Glen又指籃總今次與新贊助商合作能為球員提供更全面的保障，令港將能無後顧之憂、更加投入為港隊作賽。

香港女子籃球隊U18代表黃雅婷亦表示，新增的獎學金計劃和青年球員實習計劃，能有效幫助年輕球員提早與職場接觸，為他們提供更好的生涯規劃。

資料方面，籃總今次新贊助商Sun Life 永明自2014年起支持NBA多倫多速龍隊，並於2017年成為該隊首位球衣贊助商。2023年，Sun Life 永明與加拿大籃球隊達成多年贊助協議，成為加拿大男、女子國家隊的球衣贊助商及官方健康管理夥伴。