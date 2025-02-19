馬莫殊變身入球機器　曼城生死戰速炸艦隊

歐聯附加賽生死戰，首回合落後2比3嘅曼城，作客皇家馬德里將力求反勝。兩大豪門近年交鋒充滿戲劇性，雖然「銀河艦隊」對賽往績佔優，不過「藍月亮」往往係先拔頭籌嗰隊，近4次交鋒3次先入波，今仗抱破釜沉舟決心搶攻，有望開出第一隊入球「客」。（Now 643及644周四凌晨4時直播）

曼城今季成績下滑，問題出於防守漏洞同中場控制力變弱，進攻方面仍然處於頂尖水平，近8場歐聯攻入20球，當中6次可以率先入波，證明「藍月亮」搶攻能力依然強大。艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、菲爾科頓等攻擊球員都有扭轉戰局能力，「入球機器」馬莫殊上場對紐卡素連中三元信心爆棚，爭取入波並唔困難。

皇馬踢歐聯經驗豐富，喺首回合領先之下，今場多數會先加強防守，希望借基利安麥巴比同雲尼斯奧斯祖利亞嘅速度打反擊，預計比賽早段會由得曼城控制戰局。不過皇馬本身後防傷兵眾多，客串中堅嘅曹亞文尼同小將魯爾阿辛斯奧未能予人信心，穩守算盤未必可以打響。

兩隊近6次喺歐聯交鋒，皇馬法定時間只係輸過1次，不過佢哋多次靠凌厲後勁力挽狂瀾，上星期嘅首回合同上屆8強首回合，曼城都喺早段取得領先，「銀河艦隊」就等到最後關頭先至入波反勝同追平。既然「藍月亮」今場盡地一煲，一於信佢哋再次率先攻破皇馬大門。

更多賠率：